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Коммерсантъ FM
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ВТБ ожидает около 400 млрд рублей чистой прибыли по итогам года

Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие составила 289 млрд руб. по МСФО, следует из материалов банка, подготовленных к встрече главы ВТБ Андрея Костина с президентом Владимиром Путиным. Выдержки из материалов приводят российские госагентства. По итогам 2023 года ВТБ ожидает около 400 млрд руб. чистой прибыли.

По итогам 2022 года группа ВТБ получила убытки в размере 756,8 млрд руб. по РСБУ (613 млрд руб. по МСФО). Из-за этого акционеры банка решили не выплачивать дивиденды. Тем не менее господин Костин утверждает, что благодаря санкциям банк «выработал определенный иммунитет и повысил свой суверенитет». Глава ВТБ также считает, что санкции Запада против российского банковского сектора разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции.

Лаура Кеффер

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