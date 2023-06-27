Отчетность без лишних цифр

ЦБ возобновил раскрытие отчетностей кредитных организаций. Однако они доступны с рядом значительных исключений, касающихся, в частности, валюты, ценных бумаг, детализации кредитных и депозитных счетов, в том числе в разбивке на резидентские и нерезидентские. Еще более скупо раскрыта отчетность ПСБ, СМП-банка и ВБРР. ЦБ скрыл всю чувствительную к санкционным рискам информацию. Однако “Ъ” смог оценить прибыль банковского сектора, которая уверенно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк России возобновил публикацию регулярной отчетности кредитных организаций. По состоянию на 1 июня в сжатом виде были представлены оборотная ведомость (форма 101), расчет капитала (форма 123) и обязательные нормативы банков (форма 135). При этом по довольно крупным кредитным организациям — ПСБ, приобретенного им СМП-банка, ВБРР — отчетность оказалась еще более ограниченной, по Мособлбанку вообще не опубликована. В предыдущий раз отчетности банков в значительно более полном виде были раскрыты по состоянию на 1 февраля 2022 года. Приостановку раскрытия в Банке России объясняли санкционными рисками.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на заседании Совета Федерации 21 июня 2023 года: «Важно, чтобы под шумок рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка».

Но и сейчас, защищая банки и их контрагентов от санкционного давления, регулятор исключил из отчетности «чувствительные сведения». Как показывает оперативное изучение, это коснулось валюты счетов, а также другой детализации — в части их принадлежности, в том числе нерезидентам, сроков и т. п.

По отчетности невозможно проследить валютную структуру операций банков, оценить распределение активов и пассивов по срокам, определить состав портфеля ценных бумаг, а также проанализировать обороты по отдельным счетам, отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев: «Для анализа форма отчетности крайне неудобная и малополезная». В плане структуры капитала опубликованная за первый квартал 2023 года отчетность по форме 808 гораздо информативнее, добавляет он, при этом нормативы банков присутствуют и в публикуемой отчетности (форма 813), поэтому и здесь мало что добавилось нового.

В то же время на основе оборотной ведомости уже можно оценить промежуточные финансовые результаты каждой кредитной организации.

Так, в десятку крупнейших по чистой прибыли за пять месяцев 2023 года, согласно подсчетам “Ъ”, вошли Сбербанк (589 млрд руб., единственный банк, который раскрывает ежемесячно отчетность), ВТБ (114 млрд руб.), ГПБ (105 млрд руб.), Райффайзенбанк (45 млрд руб.), Совкомбанк (почти 43 млрд руб.), Альфа-банк (около 42 млрд руб.), «ФК Открытие» (26,5 млрд руб.), Юникредит-банк (около 22 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (почти 20 млрд руб.) и РСХБ (19 млрд руб.). И в целом заметна положительная динамика по прибыли по сравнению с первым кварталом.

Результаты по году у банковского сектора будут неплохие, первое полугодие показывает, что у банков оптимистичные прогнозы, отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. Вместе с тем надо учитывать, что у каждого банка свой запас по капиталу, своя степень эффективности организации процесса, маржа и т. д. Доходы банков, уточняет эксперт, будут зависеть от темпов кредитования, к тому же «к концу года традиционно подрастают расходы».

Ольга Шерункова