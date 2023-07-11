Костин рассказал Путину о ситуации в банковской сфере

Президент Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Тот заявил, что благодаря санкциям банк «выработал определенный иммунитет и повысил свой суверенитет». Господин Костин утверждает, что российский банковский сектор работает надежно, а санкции Запада разрушили систему мировой торговли.

По словам главы ВТБ, в США сейчас происходит «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», который уже распространяется на Европу. Как он утверждает, это свидетельствует о том, что «санкции обоюдоострые». «Те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем»,— сказал Андрей Костин (цитата по пресс-службе Кремля).

Он уверяет, что российский банковский сектор «чувствует себя надежно». «Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки в прошлом году за счет того, что у нас просто забрали собственность»,— добавил господин Костин.

ВТБ и еще несколько российских банков, в том числе Сбербанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, находятся под блокирующими санкциями Евросоюза. Все они также отключены от системы международных платежей SWIFT. На фоне санкций ВТБ в 2022 году столкнулся с убытками в размере 756,8 млрд руб. по РСБУ (613 млрд руб. по МСФО) и не выплачивал дивиденды.

Лаура Кеффер