Защита поспевает за нападением

В Киеве заявили, что атак с использованием беспилотников будет больше. Ни одно из украинских ведомств не взяло на себя ответственность за взрывы в Москве в ночь на 24 июля, однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров дал понять, что налет был не последним. С начала мая 2023-го российская столица уже четыре раза становилась целью для БПЛА, начиненных взрывчаткой, и в очередной раз аппараты смогли нанести урон инфраструктуре. Почему столицу не удается полностью обезопасить? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Один из беспилотников, атаковавших Москву 24 июля, пробил крышу здания Центрального военного оркестра Министерства обороны на Комсомольском проспекте, второй — врезался в недостроенный бизнес-центр на проспекте Лихачева. Как пишет “Ъ”, дроны в небе заметили еще в 3:19, житель Домодедово сообщил об этом в полицию. Взрыв раздался в 3:44. Получается, беспилотник находился в воздухе как минимум полчаса и прилетел с юга.

Военный эксперт Валерий Ширяев объяснил, почему БПЛА не был обнаружен раньше: «Никто сейчас не может сказать, были ли запущены эти аппараты на границе Украины и пролетели такую огромную дистанцию до Москвы, или они были, предположим, запущены со стороны Владимирской области. Когда они летят издалека, с ними бороться легче.

Точки же запуска внутри России бесконечно множественные, и у вас никогда не хватит сил отслеживать их по всем направлениям и по всей территории страны.

А с территории Украины существует коридор, который, конечно же, можно оборудовать соответствующими средствами защиты».

Было это сделано или нет, вопрос открытый. Москва подвергалась атакам 3 мая, когда дрон взорвался над Кремлем; 30 мая, когда беспилотников было восемь и пострадали жилые здания; и 4 июля, когда дроны удалось сбить еще на подлете к Москве.

Владимир Путин после атак, комментируя средства защиты, сказал, что есть над чем работать. Но любую систему можно обмануть, говорит приглашенный научный сотрудник Школы Флетчера при университете Тафтса Павел Лузин:

«Очень важный компонент — это раннее предупреждение. Нет такого решения, которое полностью маскирует беспилотник.

Когда он летит на небольшой высоте, то его хуже видно радарам. Если он двигается над рекой, то ситуация с его обнаружением еще больше ухудшается. Если это происходит над шоссе, то издаваемые им звуки маскируются шумом автомобилей.

Но если БПЛА летит низко, то у него есть шанс врезаться в какой-нибудь холм, либо в линию электропередач, либо в высокое здание. Поэтому это всегда баланс, здесь нет никакого универсального решения».

В Минобороны по итогу атаки заявили, что они предотвратили теракт, подавив оба беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы. Это самый популярный защитный механизм, который позволяет либо получить полный контроль над устройством, либо увести его от цели по ложному следу.

Но гарантий нет никаких, подчеркнул замгендиректора компании ФИНКО Вадим Кузнецов, которая производит гражданские беспилотники:

«У специализированных БПЛА есть инерциальная система навигации, которая на финальном участке полета с некоторой погрешностью все равно способна вести устройство к цели. Один из ее компонентов — это комплект датчиков гироскопа и акселерометра, которые позволяют с некоторой точностью определять его положение.

Если аппарат не пользуется системами корректировки по спутниковой навигации, то с каждой минутой полета накапливается ошибка. Например, если он час будет лететь, скажем, то отклонится на 500 м, на 1 км. Но против этого работают другие алгоритмы, которые позволяют понять — спутниковый сигнал настоящий или искаженный».

Другими словами, ситуация с БПЛА сравнима с противодействием хакерам: постоянно совершенствуются и системы взлома, и системы защиты. Если перехватить контроль в итоге не удается, то есть более кардинальная мера — физическое уничтожение.

Например, зенитные ракетные комплексы «Панцирь С1» уже применяли в конце мая в Подмосковье. Но это тоже не панацея, особенно в черте города, предупредил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев:

«Полно случаев, когда зенитные ракеты падали и причиняли даже больший ущерб, чем средства поражения. Поэтому, конечно, их применение в условиях крупного города ограничено. То есть если не удалось сбить беспилотник на каких-то окраинных районах, принудить его к посадке, то в качестве последнего рубежа применяются ракетные средства поражения.

Но нужно понимать, что в мегаполисе очень сложная помеховая обстановка, в нем куча источников электромагнитного излучения, которые осложняют работу ПВО.

Не всегда есть прямая видимость, и, конечно, защита такого сложного, протяженного объекта, как Москва, непростая задача».

Тем не менее такие комплексы устанавливали на все ключевые государственные здания еще в январе 2023 года. Как показала практика, отвести угрозу от них в итоге получается, но неизбежен так называемый сопутствующий ущерб. Над оценкой последней атаки еще будет работать специальная комиссия, которой предстоит посчитать, сколько уйдет на остекление двух этажей бизнес-центра и ремонт особняка, в котором военный оркестр располагался последние 100 лет.

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