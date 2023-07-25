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Коммерсантъ FM
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Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки

Россия готовится открыть посольства почти во всех странах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Он назвал «не вполне разумными» решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.

По словам дипломата, сложившуюся ситуацию «надо выправлять», но «это будет длительный процесс». «Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах»,— добавил господин Озеров.

Несколько стран Африки выражали поддержку России на фоне ее военной операции на Украине. В июле 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках турне побывал в Конго, Уганде и Эфиопии, где встретился с лидерами стран и дипломатами. В мае 2023-го министр посетил Кению, Бурундю, Мозамбик и ЮАР. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не верит в искренность поддержки РФ жителями Африки.

Лаура Кеффер

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