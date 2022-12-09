Боррель не верит в искренность поддержки России жителями Африки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, выступающих в поддержку России. По его словам, эти люди наверняка даже не знают, где находится Донбасс и кто такой Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Боррель выступил на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством. Он сказал, что Россия «перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света».

«Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако (столицы Мали.— "Ъ"), которых показывали телеканалы с плакатом "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!". Это шокирует! Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин»,— считает дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Евродепутат из ФРГ Озлен Демирель раскритиковала его позицию, назвав ее высокомерной и неуважительной. «У этого высокомерного тона, а также недостаточного уважения по отношению к Африке есть последствия. Поэтому не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием»,— добавила она.

Несколько стран Африки выражали поддержку России на фоне ее военной операции на Украине. В конце июля глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках турне побывал в Конго, Уганде и Эфиопии, где встретился с лидерами стран и дипломатами. В сентябре сын президента Уганды командующий сухопутными войсками Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию — это нападение на Африку». В начале ноября господин Путин объявил, что РФ будет поставлять зерно в Африку бесплатно.

Лаура Кеффер