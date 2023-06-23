Каждому по пособности

Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов, усложняющий жизнь иностранных и международных неправительственных организаций (НПО). После принятия инициативы они смогут вести свою деятельность на территории России только при наличии зарегистрированных в Минюсте российских подразделений. В случае их отсутствия гражданам за участие в деятельности таких НПО будет грозить административная и уголовная ответственность. Коммунисты высказались против. В ответ авторы законопроектов напомнили, что под ними поставили подписи представители всех фракций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не всем в России кажется, что участию в деятельности нежелательных иностранных НПО трудно подобрать определение

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Не всем в России кажется, что участию в деятельности нежелательных иностранных НПО трудно подобрать определение

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поправки к закону «О некоммерческих организациях», а также Уголовному (УК) и Административному (КоАП) кодексам депутаты из думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внесли в Госдуму 26 апреля вместе с двумя инициативами о новых ограничениях для иностранных агентов, которые палата одобрила днем ранее. Авторы инициативы предложили разрешить деятельность на территории России только тем НПО, у которых есть официально зарегистрированные в Минюсте подразделения. Соответствующий реестр будет размещен на сайте ведомства. Участие в работе организации, отсутствующей в нем, будет караться административно и уголовно. За первое нарушение предлагается наказывать штрафами: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб.— для юридических лиц. Иностранцам и лицам без гражданства помимо штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. грозит еще и выдворение за пределы РФ. Два случая привлечения по административной статье в течение года дадут повод уже для возбуждения уголовного дела: за участие в деятельности НПО будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за организацию такой деятельности — до трех лет тюрьмы. Правда, уголовной ответственности можно будет избежать, добровольно прекратив участие в деятельности такой организации и поспособствовав раскрытию преступления.

Соавтор поправок Сергей Леонов (ЛДПР) подчеркнул, что они стали плодом работы всех фракции в рамках думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России: «Комиссия проанализировала подрывную работу зарубежных неправительственных организаций против России. Получается, что из 23 иностранных НПО, чья деятельность в прошлом году была признана Генпрокуратурой нежелательной, только одна создала филиал в России».

В целом у комиссии есть сведения о четырех десятках НПО, работающих на территории страны без регистрации своих структурных подразделений. На самом деле их, полагает господин Леонов, «намного больше». Эти организации, рассказал депутат, осуществляют «деструктивную деятельность» посредством финансирования российских юридических и физических лиц.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева (ЕР) рассказала, что Минюст поддержал законопроект, готов вести реестр, но просит указать в документе его полномочия по утверждению порядка этой работы.

Затем депутаты задали вопросы. Анатолия Выборного (ЕР) интересовало, что подразумевается под способствованием раскрытию преступления, которое позволит гражданину избежать уголовной ответственности: «Не даем ли мы правоприменителю слишком широкие пределы усмотрения?» Сергей Леонов ответил, что «все покажет правоприменительная практика», и, если будут данные о злоупотреблениях, законодатели внесут соответствующие доработки. «Человек может не иметь умысла работать с этой иностранной НПО,— обрисовал он возможную ситуацию.— Так скажем, случайно с ней повзаимодействовал, не зная, что она подрывает конституционный строй нашей страны. В какой-то момент ему указали, что его привлекут. Он раскаялся, сказал, что ни в коем случае этого не хотел, и дополнительную информацию следствию предоставил. По решению правоохранителей он может быть от уголовной ответственности освобожден».

Юрий Синельщиков (КПРФ) признал, что попытка защиты государственных интересов в сфере деятельности НПО «заслуживает одобрения», но заявил, что коммунисты поправки к КоАП и УК не поддержат: «Непонятно, что такое участие в деятельности. Если работа с зарплатой в такой организации, то это будет участие. А если гражданин подвез сотрудника НПО на работу на своем автомобиле, он тоже ведь участвует, его тоже будем привлекать к ответственности?» Коммунист отметил, что правительство в своем заключении также обратило внимание на неопределенность этого термина, поддержав поправки в целом, но попросив, в целях «однозначного толкования», определить формы «участия в деятельности» и сами виды деятельности иностранных НПО на территории РФ. Кроме того, господин Синельщиков счел нелогичным предоставлять гражданину возможность избежать уголовной ответственности, если он содействует следствию, но не предоставлять ее в случае с административным наказанием.

Адальби Шхагошев (ЕР) напомнил, что среди авторов законопроектов — представители всех фракций (от КПРФ его подписал Александр Ющенко). «Комиссия имеет практически неопровержимые доказательства того, что сегодня пробелы и лазейки, которые существуют в законодательстве, заполняются теми, кто занимается пособничеством. Когда мы рассматриваем деятельность террористических ячеек, пособников больше, чем исполнителей»,— строго напомнил господин Шхагошев. Депутаты вняли предостережению и все три законопроекта одобрили.

Ксения Веретенникова