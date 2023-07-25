Если не реестр, то ТКО?

Введение балльной системы определения уровня отечественности телекоммуникационного оборудования (ТКО) вызвало резкие разногласия в отрасли. Компании опасаются, что система приведет к ослаблению процедур проверки и реестр российской электроники наполнится оборудованием китайской сборки. В Минпромторге же называют механизм «классическим и эффективным в других сегментах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Собеседник “Ъ” в одном из производителей ТКО рассказал, что 28 июня зампред комитета Совета федерации по экономполитике Константин Долгов провел совещание, на котором компании, среди которых «Элтекс», «Т8», НПО «КИС», АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), обсуждали возможность приостановки принятия балльной системы для определения отечественности ТКО (протокол встречи есть у “Ъ”).

Господин Долгов подтвердил “Ъ” факт совещания: по его словам, часть производителей ТКО обеспокоена тем, что в случае принятия балльной системы снизятся требования к локализации оборудования: «Мы сейчас находимся в тесной коммуникации с компаниями и Минпромторгом по этому вопросу. Задача — не ослаблять требования по уровню "отечественности" оборудования». Сенатор добавил, что необходимо создавать стимулы для повышения уровня локализации ТКО.

Действующее законодательство предполагает, что телеком-оборудование признается отечественным в соответствии с требованиями 878-го постановления. Для включения ТКО в соответствующий реестр и получения преференций на рынке госзакупок производитель должен направить в Минпромторг в том числе копии чертежей, патентов, документы, подтверждающие исключительные права на софт,— всего несколько десятков документов. После подачи заявки оборудование проходит экспертизу межотраслевого совета (МЭС), который проверяет как само оборудование, так и направленную документацию. МЭС сейчас возглавляет директор департамента РЭП министерства Юрий Плясунов, в его состав входят профильные компании.

В апреле Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления, которым предложил через поправки к 719-му постановлению ввести балльную систему для определения отечественности ТКО. По нему, оборудование признается российским и получает преференции при госзакупках, если его вендор наберет определенное число баллов при локализации производства. Проверкой оборудования в этом случае занимается ТПП, а не МЭС. Вступление в силу поправок предполагает, что нормы постановления о признании ТКО российским утратят свою силу.

Участники рынка опасаются, что у экспертов ТПП не хватит компетенций для проверки. «Недобросовестные производители и псевдолокализаторы создадут системную невостребованность реального российского ТКО на рынке»,— говорится в письме АНО ТТ, направленном в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова в апреле (есть у “Ъ”). Важно, чтобы при переходе на новый реестр критерии определения отечественности не снизились, подтвердили “Ъ” в АНО ТТ. По словам источника “Ъ” в одном из производителей, опасения компаний связаны и с тем, что ряд предприятий получил субсидии на разработку ТКО, но в рамках балльной системы это оборудование, в силу более высокой цены по сравнению с по факту китайским, окажется невостребованным.

О том, что в отрасли сложилась «конфликтная ситуация», говорит и GR-директор «Т8» Александр Сенюков: «Минпромторг и Минцифры продвигают трансфер ТКО из 878-го в 719-е постановление, причем в форме, которая не согласована с подавляющим числом компаний отрасли и ведущим отраслевым консорциумом». Возникает ощущение, утверждает он, что «решение пытаются принять в интересах буквально одной-двух компаний, которые стремятся срочно вывести на рынок под видом отечественного иностранное оборудование».

Между тем, например, в «Аквариусе» считают, что балльная система и институт ТПП для оценки «логичны для всей отрасли». «Если есть опасения, что будут злоупотребления, можно ввести переходный период, когда экспертам ТПП может помогать экспертная группа АНО ТТ»,— говорят там. Президент «Аквариуса» Владимир Степанов считает логичным ввести маркировку и контролировать не только оценку, но и производство и сбыт.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что знают о дискуссии. Но считают, что «разработан и предложен классический механизм, который эффективно функционирует во всех других сегментах промышленности, в том числе радиоэлектронной».

Никита Королев