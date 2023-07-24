Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался около 17 часов 24 июля. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщила его старшая дочь Евгения Сирик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Он сильно болел с самого момента освобождения из СИЗО. Ему было очень плохо, был парализован. Почти месяц лежал в больнице и сегодня умер»,- рассказала Евгения Сирик.

По ее словам, гражданская панихида будет в соборе Александра Невского в Ижевске. Дата и время пока не назначены.

Смерть Александра Соловьева подтвердили в минздраве республики. Ему было 73 года

Александр Соловьев возглавлял Удмуртию в 2014-2017 году. До этого он работал в «Удмуртавтодоре», был председателем госсовета республики, сенатором Совета федерации от Удмуртии. В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на 130 млн руб. от представителей организаций, строивших платные мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. В октябре 2020 года он был признан виновным и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб., однако позднее по состоянию здоровья был освобожден от отбывания наказания в колонии.

О чем Александр Соловьев сказал в интервью «Ъ-Удмуртия» в 2022 году, читайте в материале «Я жалею только об одном, что согласился стать главой республики».