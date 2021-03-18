«Так и думала, что отпустят его умирать домой»

Суд освободил осужденного за получение крупных взяток экс-главу Удмуртии Александра Соловьева от отбывания наказания в виде лишения свободы. Такое решение принято по ходатайству бывшего чиновника из-за тяжелой болезни. В семье Александра Соловьева ожидали, что его «отпустят умирать домой», с учетом состояния его здоровья. Эксперты отмечают, что подобной судебной практики немного, от отбывания наказания освобождают осужденных в критических состояниях.

Завьяловский районный суд Удмуртии 18 марта рассмотрел ходатайство экс-главы республики Александра Соловьева об освобождении его от наказания в связи с тяжелой болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики, заседание суда проходило в закрытом режиме. Сам бывший глава региона, осужденный за получение взяток на 140 млн руб. и приговоренный к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 275 млн руб., находится сейчас в медсанчасти СИЗО.

«Заслушав объяснения врача, доводы представителя исправительного учреждения и участвующего прокурора, выступление адвоката, исследовав представленные документы, в том числе заключение врачебной комиссии медицинской организации уголовно-исполнительной системы РФ, суд постановил ходатайство осужденного Соловьева удовлетворить, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 12 октября 2020 года на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ»,— сообщили в судейском сообществе.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Старшая дочь экс-главы Удмуртии Евгения Сирик рассказала “Ъ”, что ожидала такого решения суда. «Он в очень плохом состоянии. Не знаю, сколько ему еще осталось, но я так понимаю, что в медсанчасти СИЗО состояние постоянно проверяется, обследуется. Поэтому я так и думала, что отпустят его умирать домой. Он на момент вынесения судебного решения имел противопоказания, которые полностью исключали возможность нахождения его в местах лишения свободы. Я удивлена, как продержался эти четыре месяца»,— отметила госпожа Сирик.

По словам старшей дочери, родственников к осужденному в больницу пустили только один раз на 40 минут, к нему попали супруга и младшая дочь.

«После этого нам сказали, что следующий прием через полгода. О состоянии здоровья мы узнаем только через знакомых, никакой информации родственникам не предоставляют»,— добавила дочь Александра Соловьева.

Ранее она рассказала “Ъ”, что у бывшего главы заболевание сердца, недавно был инфаркт, сломан позвоночник, парализована нижняя часть тела, отказала единственная почка, требовалась операция на сердце и гемодиализ.

Адвокат коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок положительно оценивает решение суда и отмечает, что подобной практики в России в целом немного. «Перечень заболеваний, включенных в постановление правительства РФ, по которому возможно освобождение от наказания, достаточно обширен. Но это критические состояния, когда человек фактически находится между жизнью и смертью. Если это онкозаболевание, то должна быть четвертая степень и прогрессировать. То есть решение принимается, когда вероятность, что осужденный доедет до места лишения свободы, маленькая»,— отметила госпожа Пятенок.

Михаил Красильников, Ижевск