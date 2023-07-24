Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

Красноярский краевой суд продлил срок домашнего ареста бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю до 25 августа. Олег Митволь является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и хищении почти 1 млрд руб. при проектировании и строительстве метро в Красноярске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Красноярский краевой суд продлил меру пресечения в отношении Олега Митволя в виде домашнего ареста до 25 августа 2023 года»,— сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Олега Митволя, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года. Претензии следствия касаются его работы в должности председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»). В отношении Олега Митволя возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, трест получил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии подземки. Как указывается в материалах дела, компания-подрядчик направила в краевое транспортное управление подложные, по мнению следствия, проектные документы и акты инженерных изысканий. На основании этих бумаг тресту было перечислено свыше 950 млн руб.

Олег Митволь провел в СИЗО более года, 5 июля по решению суда он был переведен под домашний арест. Расследование дела против него уже завершено, его материалы переданы в суд. Олег Митволь признал свою вину и согласился на сделку со следствием.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Олегу Митволю подготовили дело».

Александр Кислов