Олегу Митволю подготовили дело

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании и строительстве метро в Красноярске. Его основным фигурантом является бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, которому принадлежит компания, ставшая основным подрядчиком проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Факт завершения следственных действий по уголовному делу Олега Митволя «Ъ» подтвердил адвокат бывшего чиновника, ныне бизнесмена Александр Обозов. По словам защитника, его клиент сейчас находится в СИЗО после завершения курса лечения двусторонней пневмонии (о серьезных проблемах со здоровьем у подследственного «Ъ» сообщал в марте этого года).

Как ранее рассказывал «Ъ», Олег Митволь — единственный из фигурантов этого расследования, кто находится под стражей. Такая мера пресечения не была изменена судом даже после того, как фигурант летом 2022 года признал свою вину.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, основной фигурант дела о хищении почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство красноярского метро, Олег Митволь был задержан в июле 2022 года оперативниками ФСБ в аэропорту Внуково перед вылетом за границу. После этого Митволя доставили в Красноярск, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием обстоятельств хищения занимается следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю.

Согласно материалам дела, Красноярский трест инженерно-строительных изысканий, владельцем которого является Олег Митволь, был основным исполнителем амбициозного проекта по строительству красноярского метро.

На эти цели компания получила из бюджета 975,2 млн руб., которые должны были пойти на инженерные изыскания, разработку проектной документации и т. д.

Однако этих работ, по версии следствия, произведено не было.

Помимо Олега Митволя фигурантами расследования также являются бывший глава транспортного управления края Константин Мандров и экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, которым инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владислав Трифонов