ЦБ запланировал тестирование цифровых рублей в реальных операциях на август

Банк России рассчитывает начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регулятора. Ранее сегодня, 11 июля, закон о цифровом рубле приняла Госдума.

«Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе»,— сообщили в ЦБ (цитата по ТАСС).

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России.

Закон в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним. Документ также устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Цифровой рубль не полез в кошелек».

Мария Федотова