СКР возбудил уголовное дело после смерти военкора «РИА Новости»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области 22 июля вооруженными формированиями Украины. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

В результате обстрела погиб журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, также ранены другие журналисты госагентства и «Известий». По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина Ростислава Журавлева посмертно представят к медали «Доблесть и отвага», следует из пресс-релиза.

По данным Минобороны РФ, Ростислав Журавлев погиб в результате применения ВСУ кассетных боеприпасов. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист и оператор «Известий» Роман Польшаков, Дмитрий Шилков. Следствие считает, что журналисты были обстреляны «целенаправленно».

Лусине Баласян