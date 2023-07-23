Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил уголовное дело после смерти военкора «РИА Новости»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области 22 июля вооруженными формированиями Украины. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

В результате обстрела погиб журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, также ранены другие журналисты госагентства и «Известий». По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина Ростислава Журавлева посмертно представят к медали «Доблесть и отвага», следует из пресс-релиза.

По данным Минобороны РФ, Ростислав Журавлев погиб в результате применения ВСУ кассетных боеприпасов. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист и оператор «Известий» Роман Польшаков, Дмитрий Шилков. Следствие считает, что журналисты были обстреляны «целенаправленно».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...