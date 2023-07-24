Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 июля

11:30. Новое жилье взамен поврежденного или утраченного при обстрелах выбрали уже 1 490 белгородцев (20 июля — 1087). Заявления на конкретный частный дом или квартиру подписали 1 093 человека. 97 семей получили ключи от нового жилья. Еще 15 семей решили получить денежную компенсацию на покупку жилья большей площади, чем утраченное. Об этом сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина.

9:06. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрелов ВСУ в приграничном Валуйском городском округе региона. По его данным, «за последние месяцы обстрелов» больше всего гражданских объектов пострадало в городе Валуйки и в селе Соболевка. В Валуйках повреждены 190 объектов: 82 квартиры и 108 частных домов. Как сообщил губернатор, восстановительные работы уже выполнены в 45 квартирах и 29 домах: «В работе остаются 79 домов и 37 квартир. Основные виды ремонта на сегодняшний день — замена окон и внутренняя отделка». В Соболевке, по данным губернатора, были повреждены 119 домов. 108 уже восстановлены, еще 11 объектов «находятся в работе».

7:54. Также утром понедельника произошла крупная атака беспилотников на Крым. Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки 17 «украинских» БПЛА. 14 дронов были подавлены средствами РЭБ, из них 11 упали в Черное море, три — на территорию полуострова. Остальные три из 17 беспилотников были уничтожены средствами ПВО.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, произошло попадание одного из дронов в склад боеприпасов в Джанкойском районе. На объекте, расположенном рядом с поселком Вольное (примерно 20 км от Джанкоя), произошел пожар, детонируют боеприпасы. После попадания в склад из ближайших сел радиусе 5 км от места происшествия эвакуируют население. Речь может идти о нескольких тысячах местных жителей. Их доставляют в пункты временного размещения.

4:02. Ранним утром понедельника, 24 июля, Москва подверглась атаке беспилотников. По информации экстренных служб, первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй — попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева.

В Минобороны РФ заявили, что попытка «киевского режима» осуществить террористическую атаку «двумя беспилотниками» по объектам Москвы была пресечена. По данным ведомства, БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпели крушение».

О пострадавших не сообщалось.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 июля