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Коммерсантъ FM
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Гражданская оборона с детского сада

Уроки безопасности вводят в образовательных учреждениях Белгородчины

В новом учебном году в образовательных учреждениях Белгородской области, которая граничит с Украиной, появятся новые занятия. Детей с трех лет в игровой форме будут учить распознавать взрывоопасные предметы и уметь искать укрытие при обстреле. В школах введут ежедневные 15-минутные инструктажи и тренинги, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что это одно из условий возвращения к очному формату обучения.

Фото: Анна Самойлова, Коммерсантъ

Фото: Анна Самойлова, Коммерсантъ

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин заявил, что 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона стартуют занятия по гражданской обороне. По его словам, это одно из условий возвращения к очному формату обучения. Напомним, что из-за обстрелов со стороны Украины и эвакуации ряда населенных пунктов учебный год в школах, колледжах и техникумах 11 муниципалитетов региона прошел в дистанционном формате.

Новые уроки основаны на разработанных и согласованных с МЧС программах «Оказание первой помощи» и «Уроки безопасности». Господин Милехин говорит, что ведомства подготовили для учителей методические рекомендации и презентации для теоретических занятий, а также планы проведения практических программ: «Нам важно, чтобы никто не растерялся и все могли действовать правильно».

Занятия по безопасности начнут проводить уже в детских садах. Воспитанники в возрасте от трех до пяти лет будут ежедневно в игровой форме отрабатывать маршруты эвакуации, а также обучаться безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Дети от пяти до семи лет получат «Блокнот безопасности дошкольника» с информацией о том, как вести себя при обстрелах, отличать взрывоопасные предметы и оказывать первую медицинскую помощь. «Блокнот находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ,— уточнил Андрей Милехин.— Он может стать основой для разработки таких материалов для всей страны в случае, если это потребуется». Чиновники также готовят визуализацию содержания блокнота в специальных видеороликах.

В белгородских школах в рамках уроков по безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 1 сентября начнется начальная военная подготовка. Кроме того, каждый день перед занятиями дети будут проходить 15-минутные инструктажи и тренинги по безопасному поведению при обстрелах и чрезвычайных ситуациях. Их будут проводить классные руководители вместе с приглашенными специалистами. Аналогичные пятнадцатиминутки появятся в расписании студентов учреждений среднего профессионального образования и дополнительного образования. А для высшей школы помимо курса безопасности жизнедеятельности будет введен факультатив «Защита в чрезвычайных ситуациях».

В августе на базе Института развития образования начнется краткосрочная подготовка воспитателей детских садов, классных руководителей и кураторов студенческих групп. Позже ее пройдут узкие специалисты детских садов, учителя и тренеры-преподаватели. Сотрудники вузов продолжат занятия в учебно-методическом центре гражданской обороны при МЧС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что новые образовательные программы должны сформировать нужные навыки – в частности, научить детей распознавать опасные и безопасные места: «Автомобиль, например,— опасное место, он может загореться или может быть заблокирован. Также должен быть сформирован навык оказания первой медицинской помощи. События в Шебекино (часть населения окружного центра эвакуировали после массовых обстрелов.— “Ъ”) показали, что наличие навыка спасает жизнь человека. Информирование детей должно быть всеохватывающим — дом, улица, классный час. Все это должно отлетать у детей от зубов». По словам Вячеслава Гладкова, новые образовательные программы должны иметь стопроцентный охват. Власти начнут проверки готовности детских садов и школ к реализации новых программ в конце этой недели.

Заведующая лабораторией практической психологии Воронежского госуниверситета Анна Меланьина говорит, что для ребенка в большей степени, чем для взрослого, имеет значение, насколько привычно и знакомо то, что происходит вокруг: «Если предполагаются именно подготовка и повторение определенных действий, чтобы ребенок привыкал, понимал и не переживал,— это может быть неплохим вариантом. Здесь нужно соблюсти тонкий баланс — не напугать детей, создав им дополнительные страхи, и приучить их к понятному алгоритму действий».

Сергей Толмачев, Воронеж

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