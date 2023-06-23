Белгородцам, пожелавшим купить жилье большей площади взамен утраченного при обстрелах, выделят денежные компенсации

В Белгородской области в дополнение к выделению жилья для тех, кто утратил его в результате обстрелов, введут новую меру поддержки. Теперь возможно предоставление средств для самостоятельной покупки жилья — в том случае, если собственник желает доплатить и приобрести дом или квартиру большего размера.

Новую меру поддержки в ходе брифинга анонсировала министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина. Компенсация будет рассчитываться исходя из площади утерянного жилья; выплата на один квадратный метр составит 87 179 руб. Купить дом или квартиру на эти средства можно только в течение полугода после перечисления денег, получить ключи — в течение года, причем продавцом должно быть только юрлицо.

Источником финансирования станут 9,4 млрд руб., выделенные региону из федерального бюджета на решение жилищного вопроса граждан, пострадавших от обстрелов. Выделение нового жилья началось в феврале 2023 года.

Подробнее о поддержке белгородцев, потерявших жилье,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова