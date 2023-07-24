Еще двое военных из Черноземья погибли на Украине

Стало известно о гибели во время специальной военной операции на Украине еще двух военнослужащих из регионов Черноземья. Один из них был мобилизованным, другой — контрактником.

В Липецкой области в селе Бреславка Усманского района с воинскими почестями похоронили местного жителя Виталия Елизарова, погибшего в ходе спецоперации. По данным местного издания «Новости Липецка», ефрейтор разведывательной роты погиб 7 июля у Антоновского моста через Днепр в Херсонской области.

Виталий Елизаров родился 9 марта 1985 года в Казахстане. В 1993 году его семья переехала в Бреславку, где мужчина работал в сельском кооперативе водителем «Камаза». Осенью 2022 года его мобилизовали. У погибшего остались жена и двое детей.

В Курской области администрация Фатежского района подтвердила гибель жителя села Солдатское Андрей Якубовича. Его похороны прошли накануне. Курянин в июне 2022 года отбыл в действующую армию по контракту, был водителем-механиком БТР-82, участвовал в боях под Изюмом Харьковской области. В одном из боев он получил ранение тяжелое ранение, из-за которого скончался во время лечения в госпитале имени Бурденко в Москве.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 июля 16:00. Следственный комитет России будет расследовать факты произошедших накануне обстрелов ВСУ приграничных поселков в Курской области. Напомним, в Глушковском районе региона в поселке Теткино в результате очередных обстрелов осколками были повреждены крыши жилых домов. Также после атак со стороны Украины был обесточен поселок Краснооктябрьский, в нем загорелся нежилой многоквартирный дом. Кроме того, частично было нарушено электроснабжение села Веселого. В СКР заверили, что установят «круг лиц, причастных к совершению преступлений», а «их действиям будет дана правовая оценка».



15:06. Для школьных учителей Белгородской области разработан «Дневник безопасности учителя», который поможет им в проведении регулярных тренингов по гражданской обороне. Он включает в себя методики обучения детей по четырем основным модулям: «Опасные и чрезвычайные ситуации», «Опасности военного характера», «Опасности террористических актов в образовательных учреждениях», «Оказание первой помощи». Об этом рассказал министр образования… Читать далее

Сергей Калашников

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