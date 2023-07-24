Реставраторы центра Грабаря начали обследование «Троицы»

Специалисты реставрационного центра имени И. Э. Грабаря приступили к обследованию иконы «Троица», привезенной из храма Христа Спасителя, сообщили ТАСС в центре. Сколько времени займет исследование, неизвестно.

«Ящик с иконой вскрыли. Сейчас специалисты-реставраторы проводят обследование памятника»,— рассказал собеседник агентства.

15 мая Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. В июне РПЦ продлила пребывание «Троицы» в храме до 19 июля. В тот же день ее доставили в центр имени Грабаря из храма Христа Спасителя. Минкульт говорил, что икона остается в музейном фонде после передачи РПЦ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Печально об образе».

Лаура Кеффер