Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:28

Аксенов заявил о сбитых в Крыму 11 беспилотниках

В результате атаки 11 беспилотников поврежден склад боеприпасов под Джанкоем

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Информации о пострадавших нет. Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада боеприпасов, эвакуируют в пункты временного размещения. Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и трассе Джанкой—Симферополь.

22 июля господин Аксенов сообщил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова. После атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Власти эвакуировали население в радиусе 5 км от места ЧП. Были госпитализированы четыре человека.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...