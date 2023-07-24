Аксенов заявил о сбитых в Крыму 11 беспилотниках

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Информации о пострадавших нет. Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада боеприпасов, эвакуируют в пункты временного размещения. Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и трассе Джанкой—Симферополь.

22 июля господин Аксенов сообщил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова. После атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Власти эвакуировали население в радиусе 5 км от места ЧП. Были госпитализированы четыре человека.

Лаура Кеффер