В Москве второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева

Беспилотник попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы. Незадолго до этого обломки беспилотника были найдены на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Разрушений и пострадавших нет, добавил он, оперативные службы работают на месте. Других деталей не привел.

Министерство обороны России заявило о попытке «террористической атаки» со стороны Украины. Как сообщило ведомство, два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпели крушение», никто не пострадал.

Перекрыто движение по проспекту Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева.

Лусине Баласян