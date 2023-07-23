«Зенит» продаст Малкома саудовскому «Аль-Хиляль» за рекордные €60 млн

Футбольный клуб «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за €60 млн. Как сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев, все платежи завершатся до конца сезона 2023/24.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" по условиям перехода игрока "Зенита" Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу»,— сообщил Александр Медведев «РИА Новости».

Это рекордная сумма для российского футбола. Предыдущий рекорд был в 2016 году: «Зенит» продал бразильца Халка «Шанхаю СИПГ» за €56 млн. Как сообщали СМИ, «Аль-Хиляль» может предложить Малкому €18 млн в год.

По итогу прошлого сезона Малком был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 гола. В «Зенит» он перешел летом 2019 года из «Барселоны». Испанский клуб получил за него €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В составе петербургского клуба Малком стал четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Подробнее о переходе Малкома — в материале «Ъ» «Саудовские деньги добрались до России».

Лусине Баласян