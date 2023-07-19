Саудовские деньги добрались до России

Агрессивная политика Саудовской Аравии по скупке известных игроков, выступающих в европейских лигах, коснулась и России. Саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобретает у флагмана отечественного футбола «Зенита» лучшего бомбардира предыдущего российского первенства Малкома. Сделка оценивается в €50 млн и станет одной из самых дорогих в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Для «Зенита» же она, кажется, сделает еще более актуальным вопрос об укреплении состава новыми качественными футболистами, поскольку бразильский форвард — не первая заметная потеря петербуржцев перед стартующим в пятницу очередным национальным первенством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансфер Малкома станет одним из самых дорогих в истории РПЛ: саудовский «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» за переход бразильского нападающего €50 млн

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Трансфер Малкома станет одним из самых дорогих в истории РПЛ: саудовский «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» за переход бразильского нападающего €50 млн

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «Аль-Хиляль» и «Зенит» достигли принципиальной или даже «решающей» договоренности о переходе 26-летнего Малкома, сообщило саудовское издание Ariyadhiah, а также еще несколько медиаресурсов. Рассказывая об условиях личного контракта бразильца с саудовским клубом и его годовой зарплате, они называют цифры в диапазоне от €10 млн до €18 млн в год. Но насчет суммы трансфера различные источники придерживаются единого мнения: она должна составить €50 млн. Это на €10 млн больше, чем «Зенит» заплатил за Малкома в 2019 году, когда покупал его у «Барселоны», отпустившей в Россию чрезвычайно перспективного, но подверженного травмам игрока.

Если сделка осуществится, она станет одной из наиболее крупных в истории отечественного чемпионата. Если брать только продажи игроков РПЛ, то дороже ее был только переход в 2016 году из того же «Зенита» в «Шанхай» соотечественника Малкома Халка. Он попал в довольно солидный список знаменитостей, которых в середине прошлого десятилетия переманили с помощью мощных финансовых стимулов представители чемпионата Китая. У него внезапно появилось пропавшее вскоре, впрочем, желание конкурировать по тратам на игроков с «большой европейской пятеркой».

Трансфер Малкома в этом смысле похож на трансфер Халка. Незаметный чемпионат Саудовской Аравии заявил о вдруг пробудившихся амбициях еще в конце прошлого года, когда клуб «Ан-Наср» переманил к себе пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, только что разорвавшего отношения с «Манчестер Юнайтед».

Нынешняя же летняя трансферная кампания превратилась в аттракцион саудовской щедрости.

В ее рамках местные клубы уже приобрели более двух десятков игроков из Европы. Среди них — множество настоящих звезд, и ветеранов, и спортсменов в расцвете сил вроде Карима Бензема, Нголо Канте, Роберту Фирмину, Эдуара Менди, Марцело Брозовича. Причем, судя по едва ли не ежедневно появляющимся очередным трансферным новостям, до осени их перечень существенно увеличится.

По данным Transfermarkt на среду, то есть еще без учета сделки по Малкому, чемпионат Саудовской Аравии по летним инвестициям в новичков, зашкалившим за €200 млн, лишь чуть-чуть уступал чемпионатам «большой пятерки». И примерно половина из них приходилась как раз на «Аль-Хиляль», который по агрессивности превзошел всех конкурентов. В июне он проиграл борьбу американскому «Интер Майами» за главный доступный на рынке актив — попрощавшегося с ПСЖ Лионеля Месси. Но все равно отряд его новобранцев производит сильное впечатление. В нем три топовых футболиста: португальский опорник Рубен Невеш из «Вулверхэмптона», сенегальский защитник Калиду Кулибали из «Челси» и сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Теперь к ним добавился форвард, который прекрасно провел предыдущий сезон. В нем Малком внес огромный вклад в пятую подряд победу «Зенита» в чемпионате России, с 23 голами завоевав звание его лучшего бомбардира. А клубные успехи нападающего заставили, наконец, обратить на него внимание тренерский штаб национальной сборной Бразилии. Дебют Малкома в ней состоялся в июне.

Между тем его уход, кажется, добавляет актуальности вопросу насчет необходимости укрепления петербуржской основы.

Дело в том, что «Зенит» уже успел понести довольно серьезные потери в межсезонье. В заявку клуба, например, не попал бразилец Вендел, стержневой игрок в средней линии, который не захотел оставаться в России. А Далер Кузяев, важная фигура в атакующих схемах, продолжит карьеру во французском «Гавре». При этом целый ряд источников утверждает, что в Саудовской Аравии интересуются, помимо Малкома, и другим лидером нападения «Зенита» тоже родом из Бразилии, основным плеймейкером команды Клаудинью.

Действительно звучная покупка в активе «Зенита» пока всего одна-единственная. Это бывший крайний защитник обыгранного петербуржцами в субботу в матче за Суперкубок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, чьи возможности остаются загадкой из-за длительного простоя. Кроме того, несколько ресурсов сообщили о том, что «Зенит» договорился с белградской «Црвеной Звездой» о трансфере молодого и достаточно рейтингового сербского защитника Страхини Эраковича (его оценивают в €7 млн). А Sport24 уверяет, что о заключении контракта с ним российский флагман объявит еще до начала чемпионата. Но, судя по всему, договор предусматривает, что еще год Эракович будет играть в «Црвене Звезде» на правах аренды.

Алексей Доспехов