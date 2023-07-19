Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Малком перейдет из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Ariyadhiah: «Аль-Хиляль» договорился о покупке полузащитника «Зенита» Малкома

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» договорился с санкт-петербургским «Зенитом» о покупке бразильца Малкома, сообщает портал Ariyadhiah. По данным его источника, на этой неделе игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием нового контракта. Его сумма не приводится.

Малком

Малком

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Малком

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Малком пришел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», за которую выступал с 2018 года. Испанский клуб получил за него €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с петербургским клубом. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...