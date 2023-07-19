СМИ: Малком перейдет из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» договорился с санкт-петербургским «Зенитом» о покупке бразильца Малкома, сообщает портал Ariyadhiah. По данным его источника, на этой неделе игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием нового контракта. Его сумма не приводится.
Малком
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Малком пришел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», за которую выступал с 2018 года. Испанский клуб получил за него €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с петербургским клубом. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.