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Коммерсантъ FM
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Контент наполнился мистикой

Телеканалы отмечают рост спроса на эзотерику

Спрос на мистические передачи на российском телевидении в первом полугодии значительно вырос. Телеканалы начали перезапускать старые проекты и вводить новые передачи. В прошлом и в этом году сходные тенденции наблюдали издательские дома и обучающие курсы. Эксперты связывают тенденцию, с одной стороны, со «зрелостью формата», а с другой — с желанием граждан в кризисные времена «убежать от реальности» и понять «причины всего происходящего».

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Граждане стали активнее смотреть мистические телепередачи и читать тематические печатные издания, рассказали “Ъ” представители телеканалов и издательских домов.

По словам источника “Ъ” на ТВ-рынке, в целом спрос на передачи мистического жанра в первом полугодии вырос на 34% год к году. В ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг») со ссылкой на данные Mediascope говорят, что доля зрителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (продолжение шоу «Новая битва экстрасенсов») в первом полугодии выросла до 17,4% (зрители в возрасте 14–44 лет). В 2022, 2021 и 2020 годах показатели держались на уровне 13,2%, 14,5% и 13,1% соответственно. По словам генпродюсера телеканала Аркадия Водахова, ТНТ увеличил производство мистических проектов.

На ТВ-3 (специализируется на сериалах, художественных и документальных фильмах преимущественно мистического характера) отмечают, что флагманские проекты канала — сериалы «Слепая» или «Гадалка» — сейчас находятся «на пике востребованности». «Эта тенденция остается стабильной»,— отметил генпродюсер телеканала Константин Обухов.

Одним из самых успешных проектов он также называет астрологическое шоу «Хорошие новости с Василисой Володиной», премьера которого состоялась в июле: «На прошлой неделе его средняя доля смотрения превысила среднюю долю канала и составила 6,3% (данные Mediascope.— “Ъ”)». Высокие результаты показали проект «Утренние гадания» и новый сезон «Охотников за привидениями», добавил Константин Обухов.

Интерес к эзотерической тематике растет последние несколько лет и первое полугодие этого года не исключение, говорит гендиректор издательского дома «ИМ Медиа» Алексей Иванов: «В портфолио нашего дома наиболее популярное издание — "Оракул", но это скорее научно-популярная эзотерика, а не просто гороскопы и предсказания». В этом году аудитория «Оракула», по его словам, выросла на 19% относительно среднего значения аналогичного периода прошлого года.

Еще в начале 2022 года в России резко выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении (см. “Ъ” от 1 февраля 2022 года). Тогда эксперты называли причиной всплеска интереса к такой литературе нестабильность, возникшую в условиях пандемии и ускоренной цифровизации. В этом году также вырос спрос на мистические курсы среди россиян, отмечали платформы онлайн-образования (см. “Ъ” от 9 февраля).

Интерес к эзотерике увеличивается во всем мире, уточняет господин Иванов: «Дело в том, что сама эзотерика качественно эволюционировала и перестала ассоциироваться у людей с чем-то бесовским, а наоборот, доказала свою актуальность». С таким объяснением, впрочем, не согласен источник “Ъ” на рынке онлайн-кинотеатров: «Подобные проекты пользуются большей популярностью именно во времена, когда граждане ищут способы убежать от реальности».

Мистика и в аудиовизуальном контенте (кино и сериалы) — «довольно длинный тренд», утверждает гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова: «С точки зрения поведения аудитории в турбулентные времена интерес к этому жанру возрастает, так как становится сложно объяснить окружающий мир с рациональных позиций».

По мнению госпожи Модестовой, текущий рост спроса может быть связан с конкретной политикой платформ: если какой-то проект пользуется популярностью, другая нередко заказывает или запускает похожий по тематике контент. «Так работают рекомендательные алгоритмы»,— говорит она. Временной лаг с книжной индустрией можно объяснить тем, что ТВ обычно нужно пару лет для того, чтобы увидеть тренд, сделать девелопмент и произвести контент, который часто на этих самых литературных произведениях и базируется, резюмирует госпожа Модестова.

Юлия Юрасова

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