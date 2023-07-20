Показной глобализм

Медиахолдинг ВГТРК, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает заключать сделки по продаже прав на свои проекты на Западе. Так, в США главным партнером ВГТРК называет Amazon Prime, который готовится включить в каталог сериал «Елизавета». Прямых общих запретов на демонстрацию контента российских медиахолдингов никакие страны не вводили, отмечают юристы. Они полагают, что расчеты с партнерами идут через посредников в Армении, Казахстане, Турции и ОАЭ. Но участники рынка признают, что в целом объем дистрибуции контента из России за рубеж за год сильно сократился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВГТРК Фото: ВГТРК

“Ъ” ознакомился с докладом о деятельности ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по итогам 2022 года, опубликованным в конце июня на сайте Минцифры. Из него следует, что после начала военных действий на Украине холдинг развивал сотрудничество с регионами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, где «покупательная способность, несомненно, ниже». Но в то же время, согласно заключенным договорам, проекты продолжали транслироваться в Польше, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Государственное телевидение Польши (TVP) приобрело права на проект «На краю», MTVA (Венгрия) — на телесериалы «Елизавета», «Тихий Дон», «Зулейха открывает глаза», американская Olympusat — на пакет сериалов из каталога премиального контента («Екатерина. Самозванцы», «Годунов», «Ненастье», «На краю», «Оптимисты» и др.). В США главным партнером холдинга выступает Amazon Prime, «к включению в каталог сервиса готовится телесериал "Елизавета"» (Amazon Prime ушел из РФ вслед за Netflix и Megogo).

ВГТРК объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «Карусель», радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», онлайн-платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру». Выручка ФГУП в 2022 году составила 23,5 млрд руб., при убытке — 1,4 млрд руб. Годом ранее выручка составляла 30 млрд руб. при чистой прибыли 1,5 млрд руб. В декабре 2022 года ЕС ввел санкции против ВГТРК и ряда других медиахолдингов РФ.

В докладе уточняется, что ряд крупных сделок все же были заморожены: поставка телесериала «Оптимисты. Карибский кризис» для BBC Alba (Шотландия) и SBS on Demand (Австралия), сериала «Елизавета» и художественного фильма «Земля Эльзы» для RTVS (Словакия), пакета сериалов, включая «Зулейха открывает глаза», «Достоевский», «Годунов», «Грозный» для Prima TV (Румыния). Китайская CCTV (China Central Television) приостановила сделку по покупке прав на документальный фильм «Россия. Новейшая история».

ВГТРК в докладе отмечает, что в связи с изъятием из эфира китайских телеканалов и интернет-платформ всех иностранных программ многие показы, включая запланированную премьеру сериала «Екатерина. Самозванцы», перенесены на год: «Весь контент, произведенный за пределами Китая, должен пройти новую процедуру государственной цензуры».

По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, совокупно недополученную выручку от всех перечисленных сериалов, сделки по которым были заморожены, можно оценить в 300 млн руб.

Вероятно, сделки по передаче прав европейским каналам были совершены до введения ограничений, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Санкции коснулись в первую очередь вопросов вещания и работы съемочных групп, прямых запретов на демонстрацию контента медиахолдингов не вводилось, уточняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Под вопросом лишь способы расчета с правообладателем, считает эксперт: «Может существовать цепочка посредников, которым ВГТРК передает права на контент, а те заключают договоры с местными вещателями». Скорее всего, это компании в Армении, Казахстане, Турции, Арабских Эмиратах, добавляет собеседник “Ъ” в отрасли.

Общий объем дистрибуции контента из России за рубеж сократился, отмечает гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова, однако это не значит, что спрос на него упал: «Введенные ограничения не могут расторгнуть отношения, которые киноиндустрия выстраивала с зарубежными партнерами много лет». По ее словам, российские проекты обычно продаются на длительные сроки: «В том числе свежий контент продают, чтобы он полежал на полке и был показан позже». Ключевыми регионами продаж всегда были Азия, Латинская Америка, страны МЕNА (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Алжир) и СНГ, уточняет госпожа Модестова: «Поэтому говорить о резком снижении объемов сейчас можно только в европейском регионе — там, чтобы поддерживать международные продажи и не обрывать связи, российские компании идут на демпинг по ценам».

Юлия Юрасова