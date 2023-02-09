Граждане бьются в эзотерике

Среди самых быстрорастущих сегментов онлайн-образования в России по итогам 2022 года оказались эзотерика и психология. По данным GetCourse, оборот этих сегментов вырос на 15% и 7% соответственно, тогда как, например, у курсов, связанных с обучением новым профессиям, упал. Нумерология, Таро и медитации, как и психология, помогают людям в кризисные периоды возвращать ощущение контроля над ситуацией, полагают эксперты. Устойчивость спроса на эзотерические практики участники рынка связывают и с тем, что ими в основном интересуется более взрослая аудитория, на привычки которой в меньшей степени повлияли последствия военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией GetCourse (платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов, объединяет 15 тыс. онлайн-школ) об итогах 2022 года. Из документа следует, что среди исследуемых ниш обучения наиболее выраженный рост по итогам года показала эзотерика — на 15%, до 6,6 млрд руб. Общий объем доходов от продажи курсов на платформе в 2022 году вырос лишь на 1%, до 95 млрд руб. (по итогам 2021 года продажи на GetCourse удвоились).

Среди других направлений, которые росли в 2022 году, оказались «психология» (на 7%, до 7,8 млрд руб.), «заработок» (на 5%, до 10 млрд руб.), «финансовая грамотность» (на 4%, до 4,6 млрд руб.) и «языки» (на 7%, до 1 млрд руб.). По остальным продажи падали. Самая крупная на GetCourse ниша — обучение новым профессиям — показала снижение на 4%, до 16,6 млрд руб. Оборот курсов по личностному росту упал на 7%, до 7,5 млрд руб., а связанных с хобби — на 19%, до 4,9 млрд руб.

К курсам по эзотерике в GetCourse относят Таро, нумерологию, «исполнение желаний» и «осознанное мышление», а также практики на стыке с другими направлениями — например, здоровьем (медитации) или психологией (нейрографика), объяснил гендиректор и совладелец платформы Сергей Михайлов.

Впрочем, опережающий рост сегмента в 2022 году «говорит скорее о стабильности ниши, чем о резком повышении интереса к ней», считает господин Михайлов. По его словам, в 2021 году направление выросло на 89% и было только седьмым сегментом по динамике. «Покупатели курсов по эзотерике в среднем старше, чем в большинстве других сегментов, и их потребительское поведение меньше поменялось под влиянием событий 2022 года»,— уточнил Сергей Михайлов. По его словам, более молодая аудитория «сменила фокус на психологию, спорт, заработок и стала меньше интересоваться хобби».

Другие участники рынка наблюдают в первую очередь рост спроса на курсы по психологии. Это, по сути, ближайший к эзотерике сегмент среди курсов Soho.LMS, отмечает гендиректор платформы Михаил Уколов: «Рост спроса на психологию у нас по отношению к остальным сегментам быстрее на 25%». Популярность курсов по эзотерике он объясняет тем, что «люди хотят волшебную таблетку и охотно ее покупают». «Не все готовы прилагать усилия, осваивать новые навыки, усердно работать, перестраивать жизнь. Проще "настроиться на нужные вибрации" или переложить ответственность за принятие решения на карты Таро»,— добавляет господин Уколов.

В данном случае важно разделять продукты рынка онлайн-образования и хобби, отмечает операционный директор Skillbox Антон Копылов: «Эзотерику, астрологию и смежные курсы скорее можно отнести ко второй категории». По его мнению, популярность эзотерических курсов косвенно зависит от уровня тревоги людей. «В ноябре 2022 года мы проводили исследование с направлением "психология", в результате которого выяснилось, что четверть опрошенных россиян испытывает тревожность постоянно и связывает это с особенностями своего характера»,— добавляет господин Копылов.

В сложные и кризисные периоды люди активнее ищут опоры в разнообразных практиках, как духовных, так и светских, отмечает соосновательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина: «Это помогает им возвращать ощущение контроля над ситуацией, осмыслять изменения и адаптироваться к ним». К эзотерическим темам чаще обращаются люди, верящие в силу сверхъестественного, добавляет она. «Психология интересна и им, и тем, кто больше ориентируется на научную картину мира»,— поясняет госпожа Данина. По ее словам, в компании в 2022 году отметили рост спроса на базовые программы и бесплатные курсы, связанные с тревожностью, а также в несколько раз вырос спрос на корпоративную психологическую помощь, в том числе на проведение успокаивающих тренингов для сотрудников.

Валерия Лебедева