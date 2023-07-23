Экс-министр обороны Греции Камменос призвал попросить у России помощи с тушением пожаров

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос считает, что бушующие на Родосе пожары не потушить без помощи российских самолетов-амфибий Бе-200. Он призвал греческие власти попросить Россию о помощи.

«Без “Бериева” (самолета.— “Ъ”) ничего не пройдет, давайте посмотрим правде в глаза и попросим помощи сейчас. Нам дадут…» — написал господин Камменос в Twitter (цитата по изданию Voria).

Тем временем авиацию МЧС России привлекли к тушению природных пожаров в Турции. За сутки двумя самолетами-амфибиями Бе-200 сброшено 54 т воды в районе населенного пункта Чешме.

С греческого острова Родос ранее эвакуировали около 19 тыс. человек из-за лесных пожаров. Они бушуют там уже шестой день. Россияне в посольство РФ в Греции в связи с пожарами не обращались.

Мария Федотова