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Коммерсантъ FM
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Экс-министр обороны Греции Камменос призвал попросить у России помощи с тушением пожаров

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос считает, что бушующие на Родосе пожары не потушить без помощи российских самолетов-амфибий Бе-200. Он призвал греческие власти попросить Россию о помощи.

«Без “Бериева” (самолета.— “Ъ”) ничего не пройдет, давайте посмотрим правде в глаза и попросим помощи сейчас. Нам дадут…» — написал господин Камменос в Twitter (цитата по изданию Voria).

Тем временем авиацию МЧС России привлекли к тушению природных пожаров в Турции. За сутки двумя самолетами-амфибиями Бе-200 сброшено 54 т воды в районе населенного пункта Чешме.

С греческого острова Родос ранее эвакуировали около 19 тыс. человек из-за лесных пожаров. Они бушуют там уже шестой день. Россияне в посольство РФ в Греции в связи с пожарами не обращались.

Мария Федотова

Фотогалерея

Пожар на острове Родос

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Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

Фото: Reuters

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Фото: STRINGER / UGC / AFP

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Фото: UGC / AFP

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

Фото: Reuters

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Фото: Reuters

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas

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Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

Фото: Reuters

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Фото: STRINGER / UGC / AFP

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Фото: UGC / AFP

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

Фото: Reuters

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Фото: Reuters

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas

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