Амбиции орбитального масштаба

Российский аналог международной космической станции построят к 2032 году, такие сроки озвучил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В то же время работу самой МКС, по крайней мере, ее российского сегмента продлили еще на пять лет. Нужен ли «Роскосмосу» собственный орбитальный проект, который, по предварительным оценкам властей, обойдется минимум в 600 млрд руб.? Об этом — Алексей Нарышкин.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Про российскую орбитальную станцию 12 апреля в День космонавтики говорили в Кремле. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту, что уже этим летом специалисты подготовят ее эскиз, а строительство начнется в следующем году. Пока же российские космонавты продолжат летать на МКС.
Несмотря на планы выйти из программы, эксплуатация международной станции продлена до 2028 года. И причин у такого решения несколько, пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Если мы выйдем из МКС, то должны будем закрыть центр подготовки космонавтов "Роскосмоса". Кроме того, "Энергия", крупнейшее предприятие, окажется ни к чему, то есть придется закрыть всю пилотируемую космонавтику, на которую сейчас уходит где-то 70 млрд руб. На всю же космонавтику ежегодно тратится примерно 200 млрд руб.».
Эффективность экипажа МКС с учетом развития робототехники снижается, при этом половина ресурсов станция тратит именно на обеспечение жизни космонавтов, заметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Тем менее, по его словам, отказываться от присутствия человека на орбите преждевременно:
«Не все доступно роботам, и прежде всего это то, что называют медицинскими исследованиями. Кроме того, давайте вспомним проект Hubble: тогда при создании телескопа была допущена катастрофическая ошибка, и понадобилось пять или шесть экспедиций, чтобы его отремонтировать. Мы увидели Вселенную после того, как этот телескоп наладили космонавты. Сейчас на орбите находится обсерватория James Webb Space Telescope стоимостью почти $11 млрд. Представьте себе, что там что-то пойдет не так. И пока других вариантов решения проблем, кроме как повторения ситуации с Hubble, нет».
Но способна ли МКС долетать до 2028 года? Слухи о плачевном состоянии комплекса преувеличены, продолжает Натан Эйсмонт: «Если говорить о системах станции, то они, конечно, не те, что были в 2000 году при запуске. Практически все они обновлены, соответственно, и их ресурс увеличился.
Были какие-то неприятности, но говорить о том, что станция сыпется и произойдет какая-нибудь авария, нельзя.
Конечно, проще сказать, что стоит все сделать заново. Но о каких-то решающих факторах, которые позволили бы такое утверждать, мы не знаем».
Собственную орбитальную станцию Россия собирается построить к 2032 году. Проект ведет корпорация «Энергия». В подготовленной ею видеопрезентации утверждалось, что в РОС будет шесть модулей, которые развернут в два этапа, а в ее экипаж войдут четыре человека. По сравнению с МКС увеличится зона видимости для мониторинга Земли. Стоимость станции, по предварительной оценке, не менее 600 млрд руб.
Кандидат технических наук Вадим Лукашевич сомневается, что проект удастся довести до конца: «Ни лунной, ни марсианской программ у нас больше нет, научного космоса у нас тоже больше нет. У нас уже не будет "Союза-5", новой ракеты, потому что часть программы реализовывается совместно с зарубежными партнерами, для остальной ее части нужны хотя бы часть иностранных технологий. Китай сам по себе, он строит свою станцию.
Ситуация комична: сейчас на борту МКС сверх положенного срока находятся два наших космонавта, которых мы не можем вернуть, потому что нет кораблей. Наша космонавтика сейчас — это не реальные полеты, не реальные планы, не Луна и Марс, это фильм "Вызов"».
Вместе с тем США с МКС до 2030 года уходить не собираются. При этом NASA поощряет частный бизнес на строительство собственных станций на орбите. Сотни миллионов долларов среди прочих получил проект от Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, который должен завершиться только в следующем десятилетии.
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