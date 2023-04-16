Амбиции орбитального масштаба

Российский аналог международной космической станции построят к 2032 году, такие сроки озвучил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В то же время работу самой МКС, по крайней мере, ее российского сегмента продлили еще на пять лет. Нужен ли «Роскосмосу» собственный орбитальный проект, который, по предварительным оценкам властей, обойдется минимум в 600 млрд руб.? Об этом — Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Про российскую орбитальную станцию 12 апреля в День космонавтики говорили в Кремле. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту, что уже этим летом специалисты подготовят ее эскиз, а строительство начнется в следующем году. Пока же российские космонавты продолжат летать на МКС.

Несмотря на планы выйти из программы, эксплуатация международной станции продлена до 2028 года. И причин у такого решения несколько, пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Если мы выйдем из МКС, то должны будем закрыть центр подготовки космонавтов "Роскосмоса". Кроме того, "Энергия", крупнейшее предприятие, окажется ни к чему, то есть придется закрыть всю пилотируемую космонавтику, на которую сейчас уходит где-то 70 млрд руб. На всю же космонавтику ежегодно тратится примерно 200 млрд руб.».

Эффективность экипажа МКС с учетом развития робототехники снижается, при этом половина ресурсов станция тратит именно на обеспечение жизни космонавтов, заметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Тем менее, по его словам, отказываться от присутствия человека на орбите преждевременно:

«Не все доступно роботам, и прежде всего это то, что называют медицинскими исследованиями. Кроме того, давайте вспомним проект Hubble: тогда при создании телескопа была допущена катастрофическая ошибка, и понадобилось пять или шесть экспедиций, чтобы его отремонтировать. Мы увидели Вселенную после того, как этот телескоп наладили космонавты. Сейчас на орбите находится обсерватория James Webb Space Telescope стоимостью почти $11 млрд. Представьте себе, что там что-то пойдет не так. И пока других вариантов решения проблем, кроме как повторения ситуации с Hubble, нет».

Но способна ли МКС долетать до 2028 года? Слухи о плачевном состоянии комплекса преувеличены, продолжает Натан Эйсмонт: «Если говорить о системах станции, то они, конечно, не те, что были в 2000 году при запуске. Практически все они обновлены, соответственно, и их ресурс увеличился.

Были какие-то неприятности, но говорить о том, что станция сыпется и произойдет какая-нибудь авария, нельзя.

Конечно, проще сказать, что стоит все сделать заново. Но о каких-то решающих факторах, которые позволили бы такое утверждать, мы не знаем».

Собственную орбитальную станцию Россия собирается построить к 2032 году. Проект ведет корпорация «Энергия». В подготовленной ею видеопрезентации утверждалось, что в РОС будет шесть модулей, которые развернут в два этапа, а в ее экипаж войдут четыре человека. По сравнению с МКС увеличится зона видимости для мониторинга Земли. Стоимость станции, по предварительной оценке, не менее 600 млрд руб.

Кандидат технических наук Вадим Лукашевич сомневается, что проект удастся довести до конца: «Ни лунной, ни марсианской программ у нас больше нет, научного космоса у нас тоже больше нет. У нас уже не будет "Союза-5", новой ракеты, потому что часть программы реализовывается совместно с зарубежными партнерами, для остальной ее части нужны хотя бы часть иностранных технологий. Китай сам по себе, он строит свою станцию.

Ситуация комична: сейчас на борту МКС сверх положенного срока находятся два наших космонавта, которых мы не можем вернуть, потому что нет кораблей. Наша космонавтика сейчас — это не реальные полеты, не реальные планы, не Луна и Марс, это фильм "Вызов"».

Вместе с тем США с МКС до 2030 года уходить не собираются. При этом NASA поощряет частный бизнес на строительство собственных станций на орбите. Сотни миллионов долларов среди прочих получил проект от Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, который должен завершиться только в следующем десятилетии.

Фотогалерея История МКС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских Фото: NASA Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой Фото: NASA С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года Фото: NASA С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС») Фото: NASA За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов

На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте Фото: Sergei Remezov / AP На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек Фото: NASA МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км Фото: NASA По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд Фото: NASA Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня

На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи» Фото: NASA Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus Фото: NASA Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток Фото: NASA 16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли

На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел Фото: NASA Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов Фото: NASA Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день Фото: NASA В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе

На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел Фото: NASA Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию

На фото: астронавт Клейтон Андерсон Фото: NASA Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы

На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи Фото: NASA Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года Фото: NASA На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки Фото: NASA МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)

На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг Фото: NASA МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров Фото: NASA 31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле

На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС Фото: NASA / Handout via REUTERS 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции

На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков) Фото: Роскосмос Следующая фотография 1 / 23 Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских Фото: NASA Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой Фото: NASA С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года Фото: NASA С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС») Фото: NASA За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов

На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте Фото: Sergei Remezov / AP На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек Фото: NASA МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км Фото: NASA По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд Фото: NASA Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня

На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи» Фото: NASA Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus Фото: NASA Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток Фото: NASA 16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли

На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел Фото: NASA Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов Фото: NASA Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день Фото: NASA В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе

На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел Фото: NASA Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию

На фото: астронавт Клейтон Андерсон Фото: NASA Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы

На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи Фото: NASA Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года Фото: NASA На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки Фото: NASA МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)

На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг Фото: NASA МКС является не только самых дорогостоящим, но и самым крупным рукотворным объектом в космосе. Длина станции — 73 метра, ширина вместе с фермами — 109 метров Фото: NASA 31 мая 2020 года к станции успешно пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый после прекращения запусков шаттлов пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле

На фото: астронавт Роберт Бенкен (в центре) прибыл на МКС Фото: NASA / Handout via REUTERS 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. К этому времени, по его словам, начнется развертывание национальной орбитальной станции

На фото: 64-я экспедиция МКС (Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков) Фото: Роскосмос Смотреть

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