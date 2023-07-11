Космонавтов наберут по конкурсу

Стартовал новый открытый набор в отряд космонавтов, в нем могут участвовать россияне не старше 35 лет. Заявки будут принимать до 30 октября. Идеальный кандидат, по мнению «Роскосмоса», имеет высшее образование по летной, инженерной или научной специальности и опыт работы — как минимум три года. Кроме того, он должен владеть английским языком. В требованиях прописаны даже ограничения по весу — от 50 до 90 кг и росту — от 150 до 190 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всех, кто формально подходит, ждут испытания с силовой нагрузкой и тесты на уровень знаний, рассказал “Ъ FM” космонавт Олег Блинов, который участвовал в первом открытом наборе в 2012-м:

«Учитывая, что я до 2002 года работал в Центре подготовки космонавтов как инженер, вся информация по отборам проходила через меня, то есть я был в курсе всех новостей. Я на общих основаниях участвовал в этом отборе, так как просто-напросто мечтал оказаться среди тех ребят, которые окажутся в космическом пространстве.

Что для меня оказалось наиболее интересным, так это медицинский отбор. У тебя появляется возможность оказаться в барокамере, почувствовать, как твой организм воспринимает разряженную среду на высоте 5-10 тыс. м.

В дальнейшем это испытания на центрифуге. Очень необычные ощущения, когда тебя впервые начинает так плющить. Затем следует профессиональный отбор, на котором единовременно проводится 10 экзаменов, на которых оцениваются знания, полученные в более ранний период. Тебя опрашивают порядка 15-20 человек на протяжении четырех часов. Это напряженное мероприятие».

Открытые наборы — распространенная практика в других странах, и конкурс там гораздо мягче, а заявок больше, заметил член Санкт-Петербургской Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Кроме того, по его словам, те, кто пройдет испытания сейчас, попадут в космос в лучшем случае через пять лет:

«До 2010 года в России была закрытая система отбора космонавтов, то есть рассматривали только военных летчиков в отряд ЦПК им. Гагарина и гражданских космонавтов — в РКК "Энергия". Существовал также отряд Академии наук. В 2012 году сделали единый отряд "Роскосмоса", и, как в NASA, начали проводить открытый отбор.

Мы видим, что, конечно, там есть и военные, причем есть несколько космонавтов, которые продолжают служить в армии, то есть у них сохранены воинские звания. В последнее время заметно, что опять склоняются к тому, чтобы набирать инженеров из РКК "Энергия" и военных летчиков. Самый свободный набор был в 2012 году, в него попали в основном гражданские, которые не работали в отрасли.

Что касается зарубежного опыта, то США, когда у них начали летать Space Shuttle, перешли на полностью открытые наборы. В них обычно участвуют десятки тысяч людей, очень много кандидатов. В России заявления пока подают только сотни претендентов. Требования тоже достаточно жесткие, в том числе по возрасту. В США набирают до 40 лет, у нас — до 35 лет. В Европе, в Японии, в Канаде практика открытых наборов очень распространена».

Это четвертый открытый набор: в 2012-м и в 2018-м в космонавты взяли по восемь человек. В последний раз, в 2021-м, только четверых.

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Сабина Адлейба