Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Космонавтов наберут по конкурсу

Кто может стать претендентом на участие в программе

Стартовал новый открытый набор в отряд космонавтов, в нем могут участвовать россияне не старше 35 лет. Заявки будут принимать до 30 октября. Идеальный кандидат, по мнению «Роскосмоса», имеет высшее образование по летной, инженерной или научной специальности и опыт работы — как минимум три года. Кроме того, он должен владеть английским языком. В требованиях прописаны даже ограничения по весу — от 50 до 90 кг и росту — от 150 до 190 см.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всех, кто формально подходит, ждут испытания с силовой нагрузкой и тесты на уровень знаний, рассказал “Ъ FM” космонавт Олег Блинов, который участвовал в первом открытом наборе в 2012-м:

«Учитывая, что я до 2002 года работал в Центре подготовки космонавтов как инженер, вся информация по отборам проходила через меня, то есть я был в курсе всех новостей. Я на общих основаниях участвовал в этом отборе, так как просто-напросто мечтал оказаться среди тех ребят, которые окажутся в космическом пространстве.

Что для меня оказалось наиболее интересным, так это медицинский отбор. У тебя появляется возможность оказаться в барокамере, почувствовать, как твой организм воспринимает разряженную среду на высоте 5-10 тыс. м.

В дальнейшем это испытания на центрифуге. Очень необычные ощущения, когда тебя впервые начинает так плющить. Затем следует профессиональный отбор, на котором единовременно проводится 10 экзаменов, на которых оцениваются знания, полученные в более ранний период. Тебя опрашивают порядка 15-20 человек на протяжении четырех часов. Это напряженное мероприятие».

Открытые наборы — распространенная практика в других странах, и конкурс там гораздо мягче, а заявок больше, заметил член Санкт-Петербургской Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Кроме того, по его словам, те, кто пройдет испытания сейчас, попадут в космос в лучшем случае через пять лет:

Каковы перспективы российских космических программ

«До 2010 года в России была закрытая система отбора космонавтов, то есть рассматривали только военных летчиков в отряд ЦПК им. Гагарина и гражданских космонавтов — в РКК "Энергия". Существовал также отряд Академии наук. В 2012 году сделали единый отряд "Роскосмоса", и, как в NASA, начали проводить открытый отбор.

Мы видим, что, конечно, там есть и военные, причем есть несколько космонавтов, которые продолжают служить в армии, то есть у них сохранены воинские звания. В последнее время заметно, что опять склоняются к тому, чтобы набирать инженеров из РКК "Энергия" и военных летчиков. Самый свободный набор был в 2012 году, в него попали в основном гражданские, которые не работали в отрасли.

Что касается зарубежного опыта, то США, когда у них начали летать Space Shuttle, перешли на полностью открытые наборы. В них обычно участвуют десятки тысяч людей, очень много кандидатов. В России заявления пока подают только сотни претендентов. Требования тоже достаточно жесткие, в том числе по возрасту. В США набирают до 40 лет, у нас — до 35 лет. В Европе, в Японии, в Канаде практика открытых наборов очень распространена».

Это четвертый открытый набор: в 2012-м и в 2018-м в космонавты взяли по восемь человек. В последний раз, в 2021-м, только четверых.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...