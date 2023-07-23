Наступили на собственную мину

Евросоюз впервые за последние месяцы признал, что проходящий под его эгидой процесс нормализации отношений между Сербией и Косово фактически остановлен. Эмиссар ЕС по Балканам Мирослав Лайчак заявил, что проведение в апреле в Косово местных выборов, которые сербы бойкотировали, оказалось «миной, на которую мы наступили» и теперь речь идет «не о нормализации отношений, а лишь об управлении кризисом». Это заявление прозвучало после того, как на минувшей неделе провалилась попытка европейских посредников организовать в Брюсселе встречу главных переговорщиков Белграда и Приштины — первую со времени обострения сербско-косовских отношений в мае. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

«Внеочередные выборы на севере Косово, проведенные в апреле, оказались миной, на которую мы, к сожалению, наступили. Поэтому сегодня наши усилия сфокусированы не на нормализации (отношений между Белградом и Приштиной.— “Ъ”), а на управлении кризисом»,— заявил в конце минувшей недели Мирослав Лайчак венскому изданию Kurir. Откровенное признание эмиссара ЕС на Балканах, по сути, означает, что процесс нормализации между Сербией и Косово, ведущийся под эгидой Евросоюза и при посредничестве США, фактически остановлен. Причем произошло это несмотря на то, что 27 февраля в Брюсселе и 18 марта в македонском Охриде президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти приняли план ЕС по нормализации взаимных отношений.

Однако вместо реализации этого плана сербско-косовские отношения с конца мая стали обостряться. Тогда косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств группу сербов, которые пытались помешать проходу в здания городских администраций мэров-албанцев, вступивших в должность накануне. Мэры были избраны в апреле на выборах, где из-за сербского бойкота явка составила всего 3,5%. В ответ Александр Вучич привел сербскую армию в повышенную боеготовность и направил ее к границе с Косово. Очень скоро противостояние сербов с косовской полицией переросло в яростные столкновения протестующих с натовскими войсками из состава KFOR, в результате которых ранения получили около 30 натовцев и 50 сербов. С тех пор на севере Косово сохраняется напряженность, урегулировать которую до сих пор не удается.

На минувшей неделе Евросоюз предпринял попытку переломить ситуацию на севере и вернуть стороны к диалогу. Мирослав Лайчак пригласил в Брюссель главных переговорщиков Белграда и Приштины — Петра Петковича и Бесника Бислими на первую после майского обострения встречу.

Предполагалось, что после раздельных переговоров эмиссара ЕС с каждым из представителей сторон пройдет и их совместная встреча с целью согласования мер по снижению напряженности на севере Косово. Тем более что к тому времени требования ЕС и США были сформулированы предельно ясно. Косово должно прекратить полицейские операции на севере, а избранные мэры-албанцы — покинуть здания администраций в четырех северных косовских городах, населенных преимущественно сербами. Сербии же предстоит обеспечить прекращение блокады зданий городских администраций, после чего должны быть проведены новые выборы при обязательном участии в них местных сербов.

Оптимизма перед брюссельской встречей добавляла и договоренность, достигнутая Мирославом Лайчаком накануне с косовским премьером Альбином Курти. Приштина согласилась принять меры по деэскалации обстановки на севере: отвести от зданий администраций 25% сил полиции и организовать до конца лета новые местные выборы.

Однако «встреча на троих» в Брюсселе не состоялась.

Пообщавшись с каждым из главных переговорщиков Белграда и Приштины, Мирослав Лайчак решил совместную встречу не проводить, осознав, вероятно, ее бесперспективность. Он лишь заявил, что «переговоры будут продолжены в предстоящий период».

Параллельно с общением эмиссара ЕС с главными переговорщиками Белграда и Приштины в Брюсселе в тот же день прошли встречи Мирослава Лайчака и генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем, целью которых была все та же деэскалация на севере Косово. Судя по последовавшим после завершения встреч заявлениям участников, реального прогресса не было достигнуто и там. Президент Сербии, по его собственным словам, потребовал от сил НАТО из состава KFOR взять под свой контроль ситуацию на севере, где сейчас размещена косовская полиция. Однозначного ответа от генсека НАТО Александр Вучич не получил. Вместо этого Йенс Столтенберг призвал к сдержанности обе стороны и назвал неприемлемыми нападения сербов на военных KFOR.

А спустя всего пару дней последовало красноречивое признание эмиссара ЕС о том, что проходящий при посредничестве Евросоюза и США процесс нормализации отношений между Сербией и Косово фактически остановлен.

«Ни Белград, ни Приштина, похоже, не готовы сейчас безоговорочно приступить к реализации плана ЕС по нормализации отношений, несмотря на его формальное принятие,— пояснил европейский дипломатический источник “Ъ”.— Курти не устраивает формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, Вучич не готов принять фактическую независимость Косово. А ведь это два ключевых элемента плана нормализации. Все это говорит в пользу организации "нового Дейтона" — проведения международной конференции по принципу: без договора нет завершения переговоров (см. “Ъ” от 9 июля). Но и такая конференция невозможна без предварительной деэскалации на севере Косово».