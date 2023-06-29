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Коммерсантъ FM
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На балканском фронте — перемены

Геннадий Сысоев о том, как страны региона меняют отношение к политике США на Балканах

Балканские страны, которые часто решали свои проблемы за счет связей с ключевыми государствами Запада, прежде всего с США, сейчас ставят под сомнение целесообразность такой опоры. Ведь в последние десятилетия именно на США привыкли ставить свои геополитические фишки те в регионе, кто хотел добиться каких-то целей. Босния дождалась в 1995 году прекращения трехлетнего кровопролития через американский Дейтонский план. Косово обрело в 2008-м независимость тоже при поддержке США. Черногория стала в 2017 году членом НАТО во многом благодаря тому, что помогли американцы. Македония решила многолетний спор с Грецией и вступила в 2019-м в Североатлантический альянс, также опираясь в первую очередь на Вашингтон.

Геннадий Сысоев

Геннадий Сысоев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Геннадий Сысоев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Однако сегодня на Балканах высказывается все больше недовольства тем, как ведет себя в регионе Запад. Сначала упреки адресовались Евросоюзу — за то, что, пообещав 20 лет назад всем балканским странам членство в своих рядах, он к ним быстро охладел и занялся собственными проблемами. Сейчас же острие критики все больше обращается к США.

На Балканах стали замечать, что, сконцентрировавшись на других регионах — сначала на Китае, а сейчас на России и Украине, США пытаются решать балканские головоломки крайне упрощенно: на них просто не хватает времени и сил. Сначала из всего вороха балканских неурядиц США вытащили проблему Косово, поставив ее во главу угла своей балканской политики и подчинив ее решению отношения с другими государствами региона. Это привело к тому, что, добиваясь от руководства Сербии скорейшего признания Косово, США молчаливо согласились с необходимостью уступок Белграду за счет интересов соседних стран, прежде всего Боснии и Черногории. Восторга у последних это не вызывает.

Но еще большее недовольство в регионе связано с инициативой, получившей название «Тройственный план США». О нем поведал один из ведущих американских балканистов Януш Бугайский. Суть плана, в изложении американского политолога, состоит в фактической передаче главной роли на Балканах трем его ключевым игрокам — Сербии, Хорватии и Албании, которые имели бы определяющее влияние на более мелких соседей. И хотя официально наличие подобного плана американские политики и дипломаты не подтверждают, его элементы нет-нет да и проскальзывают в заявлениях и действиях представителей США в регионе. Все это, естественно, не может понравиться балканским странам, не включенным в ведущую тройку. А ведь практически все они считаются близкими союзниками США — и Босния, и Черногория, и Северная Македония, и Косово.

Да и Сербия, которая в ведущую тройку попала и президента которой Александра Вучича США явно привечают ради признания им Косово, вряд ли может не испытывать настороженности. В середине 1990-х тогдашний спецпредставитель США на Балканах Ричард Холбрук провозгласил президента Союзной Югославии Слободана Милошевича «гарантом мира» — ради подписания им Дейтонского соглашения. А спустя несколько лет Милошевич оказался в Гаагском трибунале. Кстати, нынешние главные американские игроки на Балканах — спецпредставитель Гейбриел Эскобар и посол в Белграде Кристофер Хилл, входили в 90-е в «команду Холбрука».

Впрочем, разочарование в политике США в ряде балканских стран не приводит к обращению их взоров на восток, в сторону России. Новым геополитическим идолом для них становится Европа — несмотря на все перипетии в отношениях с ней.

Геннадий Сысоев, корреспондент “Ъ” на Балканах

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