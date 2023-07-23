Рогов предупредил о новой фазе наступления ВСУ в конце июля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться открыть вторую линию фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей»,— заявил «РИА Новости» господин Рогов. Также, по его словам, для захвата Запорожской АЭС ВСУ могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя в сторону Энергодара.

По данным российской стороны, наступление ВСУ началось 7–8 июня. Сегодня, 23 июля, президент РФ Владимир Путин сказал, что оно провалилось. Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня оценивал ситуацию с контрнаступлением в целом как позитивную, но сложную.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова