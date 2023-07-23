Что происходит после ввода войск России на Украину. День 515-й

Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов, произошедших в ночь на 23 июля. Президент Украины попросил генсека НАТО срочно созвать совет Украина—НАТО. Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard из Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:37. Пресс-служба Минобороны России утром 23 июля сообщила, что вооруженные силы нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы.

11:27. Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне, встреча проходит в Константиновском дворце.

11:16. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов вооруженных сил Украины по территории региона за 22 июля. Всего, по его словам, было зафиксировано 85 «прилетов» — снарядов, упавших на территории белгородских населенных пунктов. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

11:16. Украинские вооруженные силы начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса. Эти мины устанавливают с дронов, они реагируют на движение. Об этом «РИА Новости» рассказал сапер с позывным Рахматулла из бригады «Дон» добровольческого казачьего корпуса.

11:09. На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal.

10:54. Состояние доставленного в Крым фотокора Михальчевского, раненного в Запорожской области, средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщили «РИА Новости» в Минздраве Крыма.

10:45. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в третий раз совершит турне по странам Африки, сообщается на сайте МИД Украины.

10:30. Еврокомиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT со ссылкой на ответ представителя ЕК Мейрид Макгинес на запрос одного из депутатов Европарламента.

10:13. Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева, заявил «РИА Новости» постпред РФ при организации.

10:08. Оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине, сообщили источники Bild.

10:08. Правительство Южной Кореи сделает исключение из запрета на посещение Украины для бизнесменов. Они смогут выезжать на Украину для участия в проектах по восстановлению страны после завершения конфликта с РФ, передает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских чиновников.

10:07. Президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга срочно созвать совет Украина—НАТО.

10:06. В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата.