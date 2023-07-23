Путин на встрече с Лукашенко заявил о провале контрнаступления Украины

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом. В начале встречи господин Лукашенко сказал, что «контрнаступления (армии Украины) нет». «Оно есть, но оно провалилось»,— ответил господин Путин, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидеры двух стран прибыли на переговоры в Константиновский дворец вместе на одном автомобиле. Кадры их прибытия опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Владимир Путин и Александр Лукашенко должны обсудить дальнейшее развитие российско-белорусских отношений, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как говорил ранее Александр Лукашенко, на переговорах с Владимиром Путиным он также планируют обсудить ситуацию с ЧВК «Вагнер». Они поговорят о дальнейшей судьбе частной военной компании. Однако в Кремле между тем не подтвердили и не опровергли тот факт, что лидеры двух стран будут говорить о ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сказал, будет ли эта тема в числе приоритетных.

Последний раз президенты лично встречались 9 июня на переговорах в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

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Анастасия Ларина