Лукашенко пригрозил правительству отставкой в случае невыполнения прогнозных показателей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны будет отправлено в отставку, если не выполнит прогнозные экономические показатели на 2023 год. Целевой прогноз по итогам года предусматривает рост ВВП на 3,8% и профицит внешней торговли на уровне $1,6 млрд.

Господин Лукашенко поднял эту тему на совещании с руководством Совета министров 22 июня. Он сказал премьер-министру Роману Головченко, что они должны публично договориться: в случае невыполнения заложенных в прогнозе показателей правительство отправят в отставку. Премьер согласился.

«Роман Александрович, давайте публично договоримся так... Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми вы и первый вице-премьер) уходите в отставку. Вот, чтобы журналисты видели, люди понимали… Делаете — спасибо, ордена, награды. Не выполнили — надо по-мужски поступить»,— сказал белорусский президент (цитата по БелТА).

Господин Головченко заявил, за пять месяцев экономика Белоруссии уже вышла на целевую траекторию роста. По его словам, внешнеэкономическое сальдо за январь-апрель составило $203 млн. Наибольший вклад в прирост ВВП был обеспечен за счет роста добавленной стоимости в промышленности, добавил он.

В мае Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий правительству и президенту республики вносить корректировки в бюджет на текущий финансовый год. Утверждается, что это можно делать для перераспределения расходов. Также в рамках закона предусмотрена ответственность за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых и пенсионных взносов.

Лаура Кеффер