В Екатеринбурге приготовили самый большой в России рулет из ветчины

На фестивале «Да, шеф» в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев вместе со студентами из екатеринбургского кулинарного техникума приготовил самый большой рулет из ветчины.

Блюдо готовили из ветчины, сырной массы, майонеза, чеснока и укропа, а для скрепления повара использовали желатин. Итоговый вес составил 41,5 кг. Чтобы установить рекорд, нужно было сделать блюдо больше 30 кг. Достижение зафиксировано главным редактором Российской книги рекордов Станиславом Коненко. Он вручил Константину Ивлеву грамоту. После этого волонтеры раздали всем желающим порции рулета.

Напомним, фестиваль «Да, шеф» начался 22 июня, он посвящен 300-летию города. Его открыл мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Василиса Алексеева

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