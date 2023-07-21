В Екатеринбурге впервые состоится фестиваль «Да, шеф»

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 22 и 23 июля пройдет фестиваль для всей семьи «Да, шеф». Его организатором и ведущим будет известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Мероприятие приурочено к 300-летию Екатеринбурга.

Первый день фестиваля стартует с парада вкуса, творчества и достижений, который возглавит Константин Ивлев. Местные жители и гости Екатеринбурга, представят наряды на тему еды и напитков. Принять участие смогут все желающие, а авторов лучших костюмов ждут призы от партнеров фестиваля.

Затем пройдет кулинарная битва «Суперкулинар Екатеринбурга», где гости фестиваля смогут понаблюдать за сражением профессиональных поваров против кулинаров-любителей. Главный приз — наградной половник из серебра с позолотой, который создали специально для фестиваля. Завершится первый день концертом группы «Браво».

Главным событием второго дня станет кулинарный рекорд по приготовлению самого большого рулета из ветчины с сыром и майонезом, с занесением в Российскую книгу рекордов. Кроме того, состоится молодежная кулинарная битва между студентами кулинарных и некулинарных профессиональных учебных заведений.

Гостей фестиваля будут ждать зоны «Дым с огнем», где можно будет пожарить, запечь любую еду и поучаствовать в мастер-классе от пит-мастера Романа Гурова, основателя бренда Texas Brisket, по приготовлению «грязных» стейков и утки в бочке. В зоне «Кулинарная беседка» блогеры и кулинары Екатеринбурга поделятся интерактивными историями и лайфхаками по приготовлению различных блюд. В роли ведущего выступит победитель пятого юбилейного шоу «Адская кухня», бренд-шеф загородного клуба «Белая лошадь» Георгий Матвеев. На этой площадке гости фестиваля смогут принять участие в чемпионатах по поеданию сосисок и пельменей.

В рамках фестиваля запланированы лекции на темы чайной церемонии, самомассажа и другие, выставка лучших работ фуд-фотографов Екатеринбурга, настольные игры, лаунж зона. Юные участники фестиваля на протяжении двух дней смогут участвовать в мастер-классах по приготовлению итальянской пасты, праздничного хлеба — халы, авторских коктейлей и смузи.

Василиса Алексеева

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