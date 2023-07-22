Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл фестиваль «Да, шеф»

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге прошел первый день фестиваля для всей семьи «Да, шеф». Автором мероприятия стал шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

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Церемонию открытия фестиваля посетили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и соорганизатор фестиваля «Да, шеф», директор компании «НТА» Вадим Зуйков. «Фестиваль "Да, шеф" — самый масштабный и самый крупный гастрономический фестиваль в нашей стране. То, что он проходит в Екатеринбурге в год 300-летия города при огромном скоплении людей, говорит о том, что мы попали в точку, когда появилась идея пригласить Константина Ивлева с этим проектом»,— рассказал господин Орлов корреспонденту «Ъ-Урал».

Фестиваль открылся «парадом вкуса, творчества и достижений Екатеринбурга»: жители и гости города прошлись по парку в костюмах еды и напитков во главе с Константином Ивлевым. Участники парада показали костюмы самого маленького хотдога, пряника, петрушки, омлета, работников общепита и другие.

Самый главным событием дня стала кулинарная битва «Супер-кулинар Екатеринбурга». Восемь участников — профессиональные шеф-повара и любители — готовили холодные супы. По правилам соревнования, у каждого повара был «черный ящик» с определенным набором продуктов. За 20 минут они готовили и сервировали блюда, а затем жюри конкурса давали им свою оценку.

В супер-финал против господина Ивлева вышел шеф-повар рыбного бистро Scuba в «Тихвинъ» Вячеслав Бондин. Он боролся за главный приз — наградной половник из серебра с позолотой. По итогам голосования жюри выиграл свекольник Константина Ивлева, но он «на правах шефа всея Руси» передал свою победу господину Бондину. Награда была передана в дар Екатеринбургу, она будет находиться в распоряжении администрации города. После завершения кулинарной битвы для зрителей фестиваля «Да, шеф» выступила группа «Браво».

На площадках фестиваля проходят мастер-классы по приготовлению блюд, работает лекторий с чаепитием и беседами на тему здорового образа жизни, а также кинотеатр под открытым небом, лаунж-зоны.

В воскресенье, 23 июля, гостей фестиваля ждет установление кулинарного рекорда по приготовлению самого большого рулетика из ветчины с занесением в Российскую книгу рекорда, молодежная кулинарная битва между студентами кулинарных и некулинарных профессиональных учебных заведений, развлекательная программа и другие мероприятия.

Василиса Алексеева

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