Кремль считает, что «враждебное отношение» Польши требует повышенного внимания

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена решением Варшавы перебросить военные бригады к восточной границе. По его словам, агрессивность Польши требует повышенного внимания.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к РФ, конечно,— это повод для повышенного внимания»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он также отметил, что Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства.

Польша в июле решила отправить на границу с Белоруссией 1 тыс. военных и около 200 единиц техники. Решение было принято на фоне переброски в Белоруссию бойцов частной военной компании «Вагнер», которые уже проводят совместные тренировки с белорусскими военными.

Леонид Уварчев