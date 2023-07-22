Четыре жителя Крыма госпитализированы после взрыва склада боеприпасов

Медицинская помощь оказана 12 жителям Красногвардейского района Крыма, которых эвакуировали после атаки беспилотников на склад с боеприпасами, четверо из них госпитализированы, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава России.

«Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. 12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее сегодня, 22 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Красногвардейский район полуострова была совершена атака беспилотников, в результате которой произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения. Движение поездов в подвергшемся атаке районе было приостановлено, но позднее возобновлено.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов