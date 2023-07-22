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Коммерсантъ FM
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В Красногвардейском районе Крыма возобновлено железнодорожное сообщение

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе возобновлено. Его ограничили сегодня, 22 июля, после взрыва на складе боеприпасов.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил в Telegram о задержке следования девяти поездов по состоянию на 18:00 мск из-за перекрытия участка железной дороги в Крыму.

Сегодня в середине дня в Красногвардейском районе произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотников. По словам господина Аксенова, обошлось без пострадавших. Власти Крыма решили эвакуировать население, проживающее в радиусе 5 км от места ЧП, в пункты временного размещения.

Эрдни Кагалтынов

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