В Красногвардейском районе Крыма возобновлено железнодорожное сообщение

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе возобновлено. Его ограничили сегодня, 22 июля, после взрыва на складе боеприпасов.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил в Telegram о задержке следования девяти поездов по состоянию на 18:00 мск из-за перекрытия участка железной дороги в Крыму.

Сегодня в середине дня в Красногвардейском районе произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотников. По словам господина Аксенова, обошлось без пострадавших. Власти Крыма решили эвакуировать население, проживающее в радиусе 5 км от места ЧП, в пункты временного размещения.

Эрдни Кагалтынов