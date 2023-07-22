Что происходит после ввода войск России на Украину. День 514-й

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело, с большими потерями. Сенаторы и главы комитетов Виктор Бондарев и Андрей Клишас выступили против сохранения нижней границы призывного возраста. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост — это цель номер один для ВСУ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:07. В Белгородском районе по селу Журавлевка вчера, 21 июля, со стороны Украины были выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из ракетных систем залпового огня, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

11:48. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» по инфраструктурным объектам Красногвардейского района полуострова. На место прибыли сотрудники МЧС «для ликвидации возможных последствий». Информации о пострадавших или повреждениях нет.

11:48. Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина считает, что ветеранами по итогам конфликта с Россией станут не меньше 4 млн украинцев. Как отмечает «Страна.ua», к моменту ввода войск РФ 24 февраля 2022 года в реестре ветеранов было около 0,5 млн человек.

11:48. Главы двух комитетов Совета федерации, Виктор Бондарев и Андрей Клишас, не поддержали планы Госдумы сохранить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет, подняв при этом верхнюю до 30 лет. По мнению господина Бондарева, нужно принять законопроект в таком виде, чтобы гражданин мог пойти в армию в 18 лет, но только если хочет сам, а не в обязательном порядке.

11:48. Представители стран G20 на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине, сообщила The Economic Times. Переговоры прошли 19–20 июля. Сегодня, 22 июля, в Гоа итоги переговорам подведут профильные министры стран G20.

11:48. Водолазы британских военно-морских сил (ВМС) вместе со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО обучают украинских военных разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой. В обучении задействованы эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии, сообщает пресс-служба британских ВМС.

11:47. Воздушная тревога была объявлена во многих украинских регионах в ночь на 22 июля. Как минимум в двух из них произошли взрывы, сообщили местные СМИ.

11:47. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинской армии, которая «должна быть нейтрализована». Он также заявил, что целью Киева является возвращение Крыма под свой контроль.

11:47. Контрнаступление Украины идет тяжело, как и прогнозировал Белый дом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, украинская армия теряет много военных.