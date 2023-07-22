Хинштейн сообщил о ранении бойца СОБРа при штурме дома под Истрой

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в своем Telegram-канале рассказал подробности штурма в коттеджном поселке «Шервуд» под Истрой в Подмосковье. В итоге там был убит подозреваемый 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. По данным господина Хинштейна, во время штурма незначительное ранение получил один из бойцов СОБРа. Росгвардия сообщает, что потерь среди личного состава нет.

«Он был вооружен двумя автоматами, охотничьим карабином “Сайга”, гранатами, боеприпасами, зажигательными смесями»,— пишет депутат Госдумы. По его словам, штурм дважды приостанавливался и было сделано все, чтобы избежать кровопролития.

В спецоперации участвовали сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Москобласти. «В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено»,— сообщает Росгвардия в своем Telegram-канале.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ст. 318 и ст. 317 УК РФ (угроза применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По данным СКР, подозреваемый проник в частный дом в «Шервуде» в деревне Воронино сегодня утром. Мужчина угрожал оружием прибывшему участковому, после чего забаррикадировался в доме и из окон стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Мария Федотова