СКР возбудил уголовное дело после попытки захвата заложников в коттедже под Истрой

СКР возбудил дело по ст. 318 и ст. 317 УК РФ (угроза применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) после попытки вооруженного мужчины захватить заложников в Истре. По данным ведомства, подозреваемый сегодня, 22 июля, утром проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» в деревне Воронино. Мужчина угрожал оружием прибывшему участковому, после чего забаррикадировался в доме и из окон стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов.

РБК со ссылкой на источник в МВД сообщало, что вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Все трое сумели выбраться через окно, никто не пострадал. По данным собеседника издания, полицейский и охранники прибыли в коттедж из-за сработавшей сигнализации. Они увидели внутри здания вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете. Угрожая оружием, он закрыл их в комнате второго этажа.

Как утверждает Telegram-канал Baza, в коттедже были разбросаны патроны и рожки. Вооруженный мужчина якобы кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине, а влезть в дом ему приказал Бог. ТАСС отмечает, что, по словам прибывшего на место участкового, злоумышленник был пьян.

Лаура Кеффер