Прокуратура попросила вдвое увеличить сумму залога для наместника Киево-Печерской лавры

Прокуратура обжаловала определение Соломенского районного суда Киева из-за несогласия с размером альтернативного залога для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ведомство попросило увеличить сумму залога до 60 млн гривен (около $1,6 млн), сообщила изданию УНН пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева. Ранее митрополиту предоставили возможность внести залог в размере более 33 млн гривен (около $900 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Павел

Фото: Mstyslav Chenov / AP Митрополит Павел

Фото: Mstyslav Chenov / AP

«Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил наше ходатайство частично, применил к подозреваемому митрополиту меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме 33,3 млн грн. Прокуратура подала апелляционную жалобу в связи с несогласием с размером альтернативного залога»,— сообщила госпожа Ковалева.

Соломенский райсуд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа. За него вступился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Служба безопасности Украины обвиняет митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни», он дело против себя считает «политическим заказом».

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Мария Федотова