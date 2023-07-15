Патриарх Кирилл призвал принять меры для защиты от преследования наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал религиозных деятелей и представителей международных организаций принять меры для защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла от преследования. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) попросил об этом в том числе папу римского Франциска и генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает РПЦ.

«Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви»,— прокомментировал патриарх Кирилл решение Соломенского районного суда города Киева, поместившего наместника Киево-Печерской лавры в тюрьму.

Религиозный деятель не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения, отметил предстоятель РПЦ, упомянув преклонный возраст митрополита Павла. Патриарх Московский и всея Руси призвал «принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла».

Служба безопасности Украины обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил его под домашний арест, затем меру пресечения продлевали. Сам митрополит Павел назвал свое дело «политическим заказом».

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Мария Федотова