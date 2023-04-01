Митрополит Павел считает свой домашний арест на Украине «политическим заказом»

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел прокомментировал решение суда в Киеве отправить его под домашний арест. Он назвал это «политическим заказом» и заявил, что «всегда был против агрессии». Митрополита подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

«Я всегда был против агрессии. <...> Я знаю, что это политический заказ. Мне говорили перейти в ПЦУ (Православная церковь Украины, не относится к Московскому патриархату.— "Ъ"). СБУ меня звали к директору музея и говорили, что против меня нужно возбудить уголовное дело»,— сказал митрополит Павел (цитата по «Украинской правде»). Также он заявил, что ему угрожали убийством, но не уточнил, кто именно.

Шевченковский суд Киева отправил митрополита под домашний арест до 30 мая. Он будет находиться в селе Воронки в Бориспольском районе Киевской области, хоть и просил оставить его в Киево-Печерской лавре. Эпизоды обвинения связаны с «оправданием агрессии» во время телефонного разговора, а также в высказываниях против ПЦУ.

Леонид Уварчев