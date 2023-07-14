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Коммерсантъ FM
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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла поместили под арест

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и сменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа, передает «РБК-Украина». Ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 млн гривен.

Митрополит Павел

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что Господь воздаст им по сегодняшним делам»,— сказал митрополит, комментируя решение суда (цитата по «Страна.ua»). Он отметил, что денег на внесение залога у него нет.

1 апреля Шевченковский суд Киева отправил митрополита Павла под домашний арест, затем меру пресечения продлевали. СБУ обвинила митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Следствие также установило, что митрополит оправдывал действия России на Украине. Сам он вину не признал и назвал свое дело «политическим заказом». Позднее СБУ сообщила о предъявлении новых обвинений в отношении Павла. В частности, спецслужба утверждает, что митрополит отрицает независимость Украины и разжигает религиозную вражду.

Эрдни Кагалтынов

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