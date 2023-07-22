Депутат ГД Хинштейн: мужчина, захвативший дом в Подмосковье, угрожает начать поход на Кремль

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что вооруженный мужчина, захвативший дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья, скандирует политические лозунги и говорит, что собрал оружие, чтобы идти в поход на Кремль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Черненко

Фото: @Hinshtein / Росгвардия Вячеслав Черненко

Фото: @Hinshtein / Росгвардия

«После того как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Депутат заявил, что личность злоумышленника установлена — это 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Как утверждает господин Хинштейн, адрес коттеджа мужчина нашел по объявлению о продаже.

Депутат сообщил, что попытки убедить Вячеслава Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, не увенчались успехом. Господин Хинштейн подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что спецоперация правоохранительных органов завершится в ближайшее время.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила «РИА Новости», что захваченный дом выставлен на продажу за 1 млрд руб. Госпожа Витушева рассказала, что хозяйка дома вышла с ней на связь и утверждает, что находится за границей и не знает мужчину, который захватил коттедж.

По данным Следственного комитета России, вооруженный мужчина сегодня, 22 июля, проник в частный дом в коттеджном поселке. Злоумышленник забаррикадировался в доме и из окон стрелял в полицию. Возбуждено дело по ст. 318 и ст. 317 УК РФ (угроза применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сотрудники полиции ведут штурм захваченного дома. Как утверждает Telegram-канал Baza, мужчина кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине. В штурме принимают участие бойцы СОБРа и ОМОНа.

Эрдни Кагалтынов